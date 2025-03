Storie di artisti, Agosti e Terzaghi a Villa Panza “raccontano” il Caravaggio

Venerdì 28 marzo, ore 18.00 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS inaugura a Villa e Collezione Panza, Voci di Varese un ciclo di conversazioni dedicate alla città e alle sue voci più significative.

Varese, terra di incontri e di passaggi, di intelligenze che hanno saputo creare, innovare e osare, accolto talenti che si sono distinti nei campi della ricerca, dell’innovazione e della creatività. Dall’arte alla scienza, dalla tecnologia all’economia , questi appuntamenti intendono restituire alla città la consapevolezza di un patrimonio culturale che merita di essere riconosciuto e valorizzato.

Voci di Varese inizia con Giovanni Agosti incontra Maria Cristina Terzaghi.

Dialogheranno partendo dagli studi più recenti e dalle riscoperte che hanno permesso di ricostruire il catalogo di Caravaggio e di altri artisti del Seicento. Maria Cristina Terzaghi e Giovanni Agosti si confrontano sui metodi e gli strumenti della ricerca oggi nella ricostruzione del catalogo di un artista. Un dialogo sul ruolo della ricerca – dai ritrovamenti documentari alle analisi critiche – nella rilettura e nella comprensione del nostro patrimonio culturale.

PROFILO DEI RELATORI

Giovanni Agosti incontra Maria Cristina Terzaghi

Maria Cristina Terzaghi è storica dell’arte e Professore Associato di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università degli Studi Roma Tre. Dal 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a Professore Ordinario nello stesso settore disciplinare. Laureata presso l’Università Cattolica di Milano, ha ottenuto la Specializzazione in Storia dell’Arte e delle Arti Minori e il Dottorato di ricerca presso l’Università La Sapienza di Roma. Esperta di pittura caravaggesca e del Seicento italiano, ha curato importanti mostre, tra cui Caravaggio. Mecenati e pittori (2010), Caravage a Roma. Amis & ennemis (Parigi, 2018), Caravaggio Napoli (Napoli, 2019) e La Giuditta di Caravaggio ei suoi interpreti (Roma, 2021-2022). Ha pubblicato numerosi studi su Caravaggio, Annibale Carracci, Guido Reni e altri protagonisti della pittura seicentesca. Dal 2016 è membro del Comitato Scientifico del Museo di Capodimonte.

Giovanni Agosti è storico dell’arte e Professore Ordinario di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università degli Studi di Milano. Laureato in Lettere Classiche presso l’Università di Pisa e la Scuola Normale Superiore, ha successivamente conseguito il dottorato di ricerca presso la stessa istituzione, avviando un filone di studi sull’arte lombarda del Rinascimento che ha segnato il suo percorso accademico. Autore di saggi fondamentali, tra cui Bambaia e il classicismo lombardo (Einaudi, 1990) e Su Mantegna I . La storia dell’arte libera la testa (Feltrinelli, 2005 – Premio Viareggio 2006), ha curato numerose mostre in Italia e all’estero, distinguendosi per un approccio critico che intreccia arti visive e letteratura. Ha inoltre curato per Feltrinelli l’autobiografia di Luca Ronconi (2019) e la biografia di Luchino Visconti scritta da Giovanni Testori (2022). Ha ricoperto ruoli di rilievo in istituzioni culturali italiane, tra cui il consiglio scientifico della Pinacoteca di Brera e dell’Istituto della Enciclopedia Italiana. È membro del Consiglio di amministrazione del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e uno dei garanti di Villa Panza a Varese.