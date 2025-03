Storie, incontri e una comunità in movimento: Materia nella seconda settimana di marzo

Caro Raffaele, ti raccontiamo una giornata a Materia.

In sala riunioni protagonista Slow food con una degustazione di olio. A seguire il corso di inglese. In sala corsi durante il giorno cinque studenti dell’università in tirocinio, a seguire l’allestimento dell’aperitivo con i prodotti di Libera. Il sala tv il corso di teatro, in quella podcast il corso di giornalismo. In cucina il corso di Materia prima. Nell’agorà dalle 19 l’assemblea di Libera e dalle 21 Tracce locali con Carlo Colli e le storie intorno a Sant’Alessandro. Nove iniziative, quattro organizzazioni per una partecipazione di oltre 170 persone. A tutto questo poi si aggiunge la redazione di Varesenews e così si arriva a 200. Un via vai incredibile. E quella mattina con noi c’era anche il piccolo Pietro tra i più giovani abitanti del borgo. Ha imparato a camminare da poco ed è un cinema vederlo muovere.

Caro Raffaele, avresti riso nel vedere tanto movimento figlio anche del tuo impegno e sostegno. Eri innamorato di Materia e la promessa è che la renderemo sempre più bella. Ci hai lasciato troppo presto. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, con noi.

Raffaele Nurra è stato un punto di riferimento del nostro progetto perché ha condotto tutta la fase del concorso di idee e ha sostenuto Materia da subito. È morto lunedì 10 marzo lasciando sua figlia Michela, tantissimi amici e colleghi.

La settimana appena conclusa è stato un nuovo successo. Tantissime iniziative con una partecipazione notevole.

500 km a piedi per la Lombardia

Sala piena a Materia Spazio Libero nella serata di lunedì 10 marzo per l’incontro con Marco Giovannelli, Neven Adzaip, Spiritual Tour ed Ettore Terribili, che hanno ripercorso il loro viaggio lungo la Via delle Sorelle, la Via Francisca del Lucomagno e altri storici percorsi lombardi.

Una mappa per salvare i ricordi della frazione Sant’Alessandro

L’incontro con Carlo Colli ha permesso di esplorare in profondità la storia e la memoria collettiva del paese attraverso un progetto innovativo e coinvolgente.

30 anni di Libera per parlare di lotta alla mafia

Festeggiare un compleanno speciale e raccontare l’attività della sezione di Varese, con la speranza che possa incuriosire e interessare sempre più persone.

“Ritorno al Breithorn”: memoria e montagna nel viaggio di Dario Tubaldo

Un viaggio tra passato e presente, tra il fascino della montagna e il ricordo di chi non c’è più. Nel 2014, mentre girava un documentario sullo snowboard alpinismo, Tubaldo è stato travolto da una valanga, uscendo miracolosamente illeso. “In quel momento la telecamera era accesa, è stato tutto documentato, ma per molto tempo ho tenuto quel video in archivio”, ha raccontato il regista.

Un lago, infinite storie. A Materia l’animo letterario del Verbano

Una serata di storie e di scrittori, di racconti e di aneddoti dall’apparenza incredibile (eppur veri), con il Lago Maggiore a fare da sfondo e da ispiratore.

“Il treno, un gigante buono”: a Materia la musica “a vapore” con Aldo Pedron e Lorenzo Bertocchini

Una serata dedicata al libro “Treni in musica” di Aldo Pedron, che esplora il legame tra musica e treni attraverso storie e aneddoti su artisti come Sister Rosetta Tharpe, Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Elvis Presley e Johnny Cash. Ad arricchire l’incontro, la musica dal vivo del cantautore Lorenzo Bertocchini, trasformando l’evento in un’esperienza coinvolgente tra parole e note.

“Quello che le donne non dicono” torna sul palco di Materia e conquista ancora

La compagnia Al Borde ha saputo conquistare ancora una volta il pubblico con un equilibrio perfetto di ironia, emozione e profondità. Portando in scena storie intense legate al non detto, ha trasformato lo spettacolo in un’esperienza collettiva, un luogo di condivisione in cui ogni voce trova spazio e ogni storia si intreccia in un racconto più ampio e significativo.

Il cammino, la letteratura, la fotografia, una storia vera piena di luce e speranza, il racconto della musica e il dialetto, la nascita delle infermiere e il canto popolare. Una varietà di eventi e un comune denominatore: la voglia di partecipare.

Un mese di Materia: uno spazio libero che cresce con la comunità

Le immagini scattate durante l’inaugurazione raccontano più di mille parole: gli sguardi attenti, la vivacità degli incontri, l’energia delle persone che hanno attraversato questo spazio nuovo. A catturare questi momenti è stato Antony Satria, content creator e graphic designer, che ha realizzato una gallery fotografica capace di restituire l’essenza di Materia.

Un viaggio tra A8 e Islanda, insieme a volontariato Creativa e Langer. Buona la terza settimana a Materia. Cinque serate, quattro corsi e due eventi tra mondo del volontariato e imprese. A Materia sembra un tempo lunghissimo di vita, ma siamo solo alla terza settimana di attività.

