Strategia e talento, agli studenti della provincia di Varese piace il torneo regionale di scacchi scolastico

Martedì 25 marzo si è svolta a Erba (CO) la fase regionale del Trofeo Scacchi Scuola 2025, torneo che ha visto sfidarsi ben 107 squadre provenienti da tutta la Lombardia. La provincia di Varese ha schierato sei squadre, distribuite tra le varie categorie scolastiche.

Hanno partecipato gli studenti della scuola primaria San Giovanni Bosco di Varese (con una squadra maschile e una femminile) e della Galvaligi di Solbiate Arno (con una squadra mista). Per le scuole secondarie di primo grado, in gara la Dante Alighieri di Cocquio Trevisago con due squadre, una maschile e una femminile. Infine, per la categoria degli istituti superiori, l’ISIS di Gavirate ha rappresentato il territorio, ottenendo un risultato di rilievo: sesto posto per la squadra femminile e quindicesimo per quella maschile.

La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, si è svolta presso il padiglione C di Lariofiere ed è stata un’occasione per promuovere il gioco degli scacchi come strumento educativo e formativo. L’evento ha visto la partecipazione di circa 700 studenti e di numerosi accompagnatori, con un’organizzazione impeccabile garantita da arbitri federali, associazioni locali e Protezione Civile.

Un aspetto importante di questa esperienza è stato il coinvolgimento dell’Associazione Genitori, che ha sostenuto e promosso il progetto scacchistico nelle scuole, permettendo a tanti ragazzi di avvicinarsi a questa disciplina. L’impegno della comunità scolastica è stato fondamentale per portare avanti un’iniziativa che unisce strategia, concentrazione e sana competizione.

Il torneo si è chiuso con le premiazioni alla presenza di autorità locali e regionali. Le squadre che hanno superato questa fase accederanno alla finale nazionale, prevista per maggio. Un traguardo prestigioso per chi ha saputo dimostrare talento e dedizione sulla scacchiera.