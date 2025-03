Successo di misura per la Varesina, Club Milano battuto per 1-0

La Varesina torna a vincere e lo fa per 1-0 nella gara interna contro il Club Milano. Alle Fenici è bastato il sigillo di Mapelli al 23’ del primo tempo per piegare i biancorossi. La squadra di mister Marco Spilli ha disputato una partita perfetta, nonostante l’emergenza infortuni e non ha concesso praticamente nulla al Club Milano, se non qualche occasione nel finale. I rossoblù hanno avuto alcune occasioni per il raddoppio con Sali e Guri nel finale. Questi tre punti sono fondamentali nella corsa ai playoff visto che tra le dirette concorrenti ha fatto bottino pieno solo la Folgore Caratese.

Fischio d’inizio

Una Varesina in piena emergenza infortuni inizia con un 4-2-3-1 che prevede Macchi tra i pali, Coghetto, Mapelli, Pirola e Giorgi compongono il quartetto difensivo, in mezzo Rosa affianca Guidetti. Dietro a Bertoli agiscono Sali, Guri e Gasparri. Il Club Milano risponde con un 3-4-2-1 con Monzani in porta, i tre di difesa sono Rigo, Baschirotto e Cattaneo, sulle fasce l’ex Varese Foschiani e Sartorelli, in mezzo ci sono Tolomello e Dell’Acqua. In avanti Ekwalla Dioh è sostenuto da Rankovic e Gonzi. Il direttore è Matteo Santinelli di Bergamo, coadiuvato da Giovanni D’Amico di Lamezia Terme e Giuseppe Chiarillo di Moliterno.

Primo tempo

Al 9’ arriva la prima occasione della partita creata dalla Varesina con Guidetti che riceve un pallone in seguito ad un rimpallo e dal limite dell’area prova una conclusione morbida sul palo più lontano, ma Monzani devia in corner con la punta delle dita. La squadra di casa sfiora ancora il vantaggio con un tiro di Rosa, deviato da Rigo che costringe l’estremo difensore a rifugiarsi in calcio d’angolo. Al 23’, le Fenici sbloccano la partita: sugli sviluppi di un calcio d’angolo si creano una serie di rimpalli che premia Mapelli che a pochi passi insacca in porta il gol del vantaggio. Al 32’ Bertoli si inserisce in area, prova a saltare il portiere, ma non riesce e calcia fuori. Il Club Milano crea il primo pericolo al 35’ con un tiro alto di Dell’Acqua. I rossoblù sfiorano ancora il secondo gol con Gasparri che calcia un diagonale, che viene deviato da Monzani mandando fuori tempo Guri, che non riesce a deviare in porta. Il primo tempo si è chiuso dopo un solo minuto di recupero con la Varesina in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

La Varesina ha subito una buonissima occasione: Guidetti mette un pallone splendido per Bertoli, il quale non riesce però a dare la giusta potenza al tiro e il pallone è facile preda di Monzani. Successivamente Giorgi mette in mezzo per Guri che però prima cerca di passarla e poi sulla respinta di un difensore calcia e non trova lo specchio della porta. Al 12’ Guidetti disegna un altro lancio splendido che smarca Sali in campo aperto, ma una volta arrivato in area il numero 11 calcia incredibilmente a lato. Poco dopo la mezz’ora gli ospiti vanno vicini al pareggio con un colpo di testa ravvicinato di Rigo, che dopo un rimbalzo termina sopra alla traversa. Al 44’ i rossoblù vanno ad un passo dal 2-0 con Guri che viene smarcato da Sali, si accentra in area e col sinistro mira il palo più lontano, ma Monzani compie un miracolo sensazionale. Negli ultimi istanti Club Milano pericoloso con Alvarez che mette un pallone teso per Rankovic che mette alto. Al termine del quinto minuto di recupero si chiude la gara, con la Varesina che ottiene una preziosissima vittoria.

Mister Marco Spilli ha commentato così il successo: “Questa vittoria è importante, perché eravamo rimaneggiati parecchio e quindi ho fatto un grande applauso ai ragazzi, perché alla fine ho fatto solo un cambio perché c’erano tanti ragazzi della Juniores oltre a Mauri e Mazia, quest’ultimo non l’ho messo perché non volevo abbassare la squadra, perché sapevo che ci sarebbero stati tanti calci d’angolo e punizioni laterali, dove avrebbero buttato la palla in mezzo. La classifica non la guardiamo, perché secondo me non siamo nelle condizioni di guardarla. Ai ragazzi, prima di queste cinque partite ho detto di non mollare, perché possono nascere ancora tante cose da qui alla fine e non siamo ancora tagliati fuori. Detto questo spero di recuperare gli infortunati, in tanti devono ancora rientrare: tra un po’ rientrerà Chironi e spero di utilizzare nelle ultime partite Caverzasi. Gianola starà fuori un po’, Cosentino rientrerà dalla squalifica. Dovremo gestire tutte le forze fino alla fine, perché i ragazzi stanno pedalando forte”