Sul Sempione a Gallarate compaiono le barriere fonoassorbenti sulla nuova ferrovia: dopo la realizzazione dei muri di supporto nelle settimane scorse, è cominciata la posa delle barriere vere e proprie, nel tratto all’ingresso dell’abitato di Gallarate, quartiere Ronchi.

Si tratta di grossi elementi prefabbricati che vengono messi in opera con una gru semovente: l’operazione richiede l’occupazione della corsia di marcia direzione Casorate-Somma Lombardo. e l’istituzione del senso unico alternato. con qualche disagio limitato sui tempi di percorrenza.

La posa di barriere fonoassorbenti interessa la zona dell’innesto della nuova ferrovia per Malpensa nella linea del Sempione Milano-Domodossola: le barriere vengono realizzate su un tratto che ha cambiato completamente fisionomia.

Il piano di Rfi pre-Covid prevedeva poi che l’asse ferroviario del Sempione, all’interno dell’abitato di Gallarate, venisse completamente “barrrierato”, con muri di pannelli alti anche otto metri. Dopo il Covid la previsione di posa era stata spostata al 2022, ma in realtà il tratto non ha visto alcun intervento finora.

Anche il Comune aveva chiesto, senza successo, di avere aggiornamenti in merito.