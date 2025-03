“Teatro d’ Improvvisazione”: scatena la tua creatività con il laboratorio di Varese Corsi

Il catalogo di Varese Corsi per la primavera 2025 si fa sempre più ampio di incontri e laboratori che soddisfano le passioni di tutti.

Tra le tante iniziative in programma, è in arrivo il corso “Teatro di Improvvisazione”, guidato da Giovanni Cioffi de I Plateali, una realtà storica del teatro d’improvvisazione a Varese, attiva dal 2002 con corsi, spettacoli e laboratori per adulti e bambini.

Attraverso giochi teatrali ed esercizi coinvolgenti, i partecipanti potranno imparare a migliorare la propria capacità di ascolto e di interazione con gli altri e costruire scene divertenti e inaspettate, anche senza copione. Un’occasione perfetta per sviluppare prontezza di riflessi e imparare a raccontare storie uniche, concentrandosi sul momento presente.

Non serve alcuna esperienza teatrale, basta la voglia di mettersi in gioco e migliorarsi. Per maggiori informazioni e per iscriversi si può cliccare qui.