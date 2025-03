Tirreno-Adriatico, Filippo Ganna batte tutti a cronometro ed è il primo leader

Si apre con il botto la Tirreno-Adriatico di Filippo Ganna. Il campione di Verbania vince la cronometro valida come prima tappa della “corsa dei due mari” e indossa così anche la maglia di leader della classifica, per di più con buoni vantaggi rispetto ai più vicini rivali.

Nella crono di Lido di Camaiore (11,5 chilometri) il corridore del team Ineos Grenadiers ha staccato di 23″ il giovane talento spagnolo Juan Ayuso (UAE) e di 28″ il danese Johan Price-Pejtersen (Alpecin); ottimi anche gli altri azzurri con Antonio Tiberi (Bahrein) quarto a 29″, Johnatan Milan (Lidl) quinto a 31″ e Mattia Cattaneo (Soudal) settimo a 36″. (foto: Tirreno Adriatico)

Per il 28enne del Lago Maggiore si tratta del primo “vero” successo stagionale dopo l’assurdo epilogo della prima tappa della Volta O Algarve in Portogallo: in quell’occasione Ganna tagliò per primo il traguardo ma la corsa fu annullata per un errore di percorso che coinvolse un gruppo molto numeroso di corridori.

La Tirreno Adriatico scattata oggi – lunedì 10 marzo – dalla Versilia è la seconda corsa a tappe più importante d’Italia dopo il Giro, prevede sette frazioni e si concluderà domenica a San Benedetto del Tronto. Ganna è al quarto successo in una cronometro disputata in questa corsa dopo quelli del 2020, 2022 e 2023. Difficile però che possa concorrere al successo finale visto che in almeno due tappe (gli arrivi sono quelli di Colfiorito/Foligno e di Frontignano/Ussita) ci sarà grande spazio per gli scalatori.

«Ho fatto una bellissima cronometro – ha spiegato Ganna al traguardo – e quindi sono davvero felice. Il direttore sportivo Dario Cioni mi ha incitato fino al traguardo. Ero sugli stessi tempi di Juan Ayuso a metà percorso, quindi sapevo di poter dare qualcosa in più nella seconda parte, dove ho guadagnato tanto. Mi sono allenato molto per questa cronometro così come per i prossimi impegni. Ho fatto decisamente meglio rispetto a un anno fa, quando avevo perso per un secondo. Non vedo l’ora di dare il massimo anche nel resto della settimana».