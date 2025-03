Tisana Lugano 2025: la fiera del benessere torna con eventi gratuiti e ospiti d’eccezione

La 27ª edizione di Tisana si prepara a regalare un’esperienza indimenticabile, con un ricco bagaglio di novità, emozioni e opportunità per chiunque sia alla ricerca di equilibrio e crescita personale

Dal 20 al 23 marzo 2025, il Centro Esposizioni di Lugano si trasformerà in un santuario del benessere, un luogo dove corpo, mente e spirito trovano la loro armonia. La 27ª edizione di Tisana si prepara a regalare un’esperienza indimenticabile, con un ricco bagaglio di novità, emozioni e opportunità per chiunque sia alla ricerca di equilibrio e crescita personale.

Tisana non è solo una fiera: è un viaggio. Un viaggio che coinvolge oltre 200 espositori, pronti a presentare le ultime tendenze nel campo delle pratiche olistiche, della medicina naturale, della cosmesi bio, dell’alimentazione sana e molto altro. È una vetrina internazionale che accoglie professionisti, operatori e appassionati, offrendo una gamma straordinaria di prodotti, trattamenti e conoscenze.

Ma Tisana è soprattutto esperienza. Un’esperienza che si vive in prima persona: i visitatori potranno provare trattamenti, parlare con esperti, testare prodotti e partecipare a sessioni pratiche. Che tu sia un neofita curioso o un esperto in cerca di nuove ispirazioni, a Tisana troverai ciò che fa per te.

E gli eventi? Sono tutti gratuiti!

Un parterre di relatori di fama internazionale ti aspetta per condividere conoscenze e prospettive innovative. Tra i nomi più attesi:

Franco Berrino | Alimentazione consapevole | 20 marzo, ore 15:00

Igor Sibaldi | Ribellarsi al destino | 20 marzo, ore 20:00

Piero Mozzi | Gruppi sanguigni e alimentazione | 21 marzo, ore 15:00

Red Ronnie | Veganesimo, spiritualità e alieni | 21 marzo, ore 20:00

Selene Calloni Williams | meditazioni quotidiane | 22 marzo, ore 11:00

Stefania Cazzavillan | micoterapia | 22 marzo, ore 14:00

Giovanni Frajese | Neurobiologia del pensiero | 22 marzo, ore 15:15

Filippo Ongaro | La pillola della longevità non esiste | 22 marzo, ore 17:00

Piergiorgio Caria | Evoluzione umana e extraterrestre | 22 marzo, ore 19:30

Richard Romagnoli | La felicità è una scelta | 23 marzo, ore 11:00

Non perdere l’experience più attesa. Il maestro spirituale tibetano Thonla Sonam ti condurrà in un viaggio di serenità interiore attraverso un bagno sonoro vibrazionale con le Campane Tibetane. Un’esperienza unica per armonizzare mente, corpo e spirito.

Tisana è anche gusto e nutrizione. Due ristoranti con menù sani, vegetariani e vegani, gestiti dal nostro partner 1908 Catering, ti aspettano per un benessere a 360°.

E c’è di più! In concomitanza con Tisana, torna EspoTicino, la fiera dedicata alle passioni, al tempo libero, alla casa, all’outdoor e al mondo delle vacanze. Un’occasione unica per scoprire le migliori offerte per le tue prossime avventure primaverili ed estive.

I numeri parlano chiaro: oltre 7.000 iscrizioni alle conferenze e più di 10.000 biglietti già scaricati a 37 giorni dall’inizio della fiera. Tisana si conferma come l’evento più importante del sud delle Alpi e del nord Italia per il benessere in tutte le sue forme.

Tisana 2025 è l’evento da non perdere. Un’occasione per informarti, partecipare a eventi unici, incontrare operatori e professionisti, e fare scelte consapevoli per il tuo benessere.