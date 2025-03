Tommaso Marino ispira gli studenti castellanzesi: basket ma anche impegno sociale

Un incontro tra sport, passione e impegno sociale. Protagonista della mattinata del 14 marzo nella palestra dell’istituto scolastico “Da Vinci” di Castellanza, Tommaso Marino, ex cestista professionista e attuale opinionista NBA per Sky Sport, che ha dialogato con gli studenti delle classi prime nell’ambito del “Piano di diritto allo studio” promosso dall’amministrazione comunale.

L’iniziativa ha permesso agli studenti di confrontarsi con un atleta che ha trasformato la sua carriera ventennale in un percorso di crescita personale e impegno sociale. Originario di Siena, Marino ha attraversato tutti i livelli del basket italiano, dalla Serie B d’Eccellenza alla Serie A1, militando in squadre di rilievo come Treviglio, Ravenna e Teramo, concludendo il suo percorso sportivo con il Legnano Basket nel giugno 2024.

Durante l’incontro, Marino ha condiviso con sincerità la propria esperienza di vita, fatta non solo di successi e vittorie, ma anche di sconfitte, momenti difficili e infortuni. Ha trasmesso ai ragazzi la passione per il basket, nata fin dall’infanzia, e il suo straordinario impegno nel sociale: dopo un viaggio in Kenya, ha fondato un’associazione di volontariato che in dieci anni di attività è riuscita a costruire campi da basket in tutto il mondo, offrendo opportunità di riscatto sociale attraverso borse di studio per giovani provenienti da contesti svantaggiati. «L’incontro con Tommaso Marino è stato stimolante per i nostri ragazzi –è il commento di Davide Tarlazzi, assessore a Cultura e istruzione del Comune di Castellanza-. Ascoltare il racconto del momento in cui ha capito che la sua passione per il basket stava diventando, con tutto quel che significa, la sua attività professionale oppure del frangente in cui ha intuito che la sua competenza sportiva poteva diventare il suo contributo al miglioramento della vita di altri ragazzi non ha lasciato indifferenti. Il suo è stato uno speech dal forte impatto motivazionale ed è quello che, insieme agli insegnanti, volevamo proporre a chi sta cercando di rispondere a questa domanda: qual è il mio grande sogno?».

L’evento si è concluso con alcune dimostrazioni pratiche durante le quali gli studenti hanno potuto sfidare il campione al canestro, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e memorabile. L’incontro, parte integrante del Piano di diritto allo studio, si inserisce nel quadro delle iniziative educative promosse dall’amministrazione comunale di Castellanza volte a ispirare i giovani attraverso esempi di eccellenza sportiva e impegno sociale, valori fondamentali come costanza, determinazione, allenamento continuo, stile di vita sano e rispetto per l’avversario.