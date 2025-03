Torna Job Day Varese, l’evento dedicato al lavoro e all’orientamento: 40 reclutatori e tante opportunità per i giovani e le categorie protette

Dopo il grande successo dello scorso anno, il 3 aprile 2025 torna il Job Day Varese. L’evento, organizzato dal Centro per l’Impiego di Varese e dalla Provincia di Varese in collaborazione con Camera di Commercio e Ufficio Scolastico Provinciale, si svolgerà dalle 9.00 alle 17.30 presso la Villa Napoleonica del Centro Congressi Ville Ponti.

L’iniziativa si collega al Varese GenZ Garden Giovani Stranieri svoltosi il 25 febbraio scorso e che ha visto la partecipazione di oltre 350 giovani stranieri che frequentano i corsi di italiano presso i Cpia (Centro per l’istruzione degli adulti) della provincia di Varese.

La giornata avrà al centro colloqui di ricerca di personale condotti dai selezionatori del Centro per l’impiego di Varese e di Gallarate, dalle Agenzie per il Lavoro Adecco, GiGroup, Manpower, OpenjobMetis, Randstad, Synergie, Umana e da due importanti aziende del territorio Bticino e Autolinee Varesine.

Saranno presenti anche gli esperti del Collocamento mirato disabili per la selezione di personale appartenente alle categorie protette.

In tutto uno schieramento di quasi 40 recruiter che porteranno con sé ricerche di personale disseminate su tutto il territorio provinciale, frutto di un importante lavoro di rete tra pubblico e privato.

I colloqui, che si svolgeranno durante tutta la giornata, riguarderanno numerose figure professionali, in particolare addetti alla produzione nel settore metalmeccanico, gomma plastica, alimentare, personale dei trasporti (in particolare conducenti di autobus) e della logistica (magazzinieri e mulettisti), nonché addetti alla manutenzione e pulizie. Ma anche figure del turismo e della ristorazione. Non mancheranno ricerche per contabili, Asa, Oss e assistenti familiari (badanti) conviventi.

Per partecipare ai colloqui è necessario iscriversi entro il 30 marzo compilando il modulo online a questo link

Oltre ai colloqui, il Job Day Varese proporrà momenti formativi e di orientamento.

In mattinata vi saranno una serie di incontri di orientamento al lavoro che si svolgeranno nella Sala Napoleonica che vedranno soprattutto la presenza di studenti provenienti da scuole e centri di formazione professionale della provincia di Varese. Tra gli argomenti trattati: l’uso dell’intelligenza artificiale nella ricerca del lavoro, le professioni più richieste in provincia di Varese e le opportunità di lavoro all’estero.

Nel pomeriggio, invece, il focus sarà invece rivolto all’inserimento dei migranti e rifugiati nel mercato del lavoro locale con testimonianze di aziende e migranti e interventi di esperti.

Durante l’evento sarà attivo lo Spazio CV, dove i partecipanti potranno ricevere consigli personalizzati per migliorare il proprio curriculum. Presenti nell’area espositiva anche i desk di organizzazioni imprenditoriali, sindacati e consulenti del lavoro, oltre all’Informagiovani e Informalavoro del Comune di Varese, lo sportello di Facilitazione Digitale del Cesvip e Sportelli Immigrati presenti presso i Cpi di Varese e Gallarate, gestiti dalla Cooperativa Mediazione e Integrazione onlus nell’ambito del progetto Fami “Reti per l’accoglienza”.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Varese scrivendo a cpivarese@provincia.va.it (oggetto: JOB DAY Varese) o telefonando al numero 0332 288386 (lun- ven 9.00-12.00; lun e gio anche 15.00-16.00).