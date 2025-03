Torna “Tante care cose” il mercato di cose antiche alla Casa Macchi di Morazzone

Torna anche quest’anno la versione primaverile di Tante care cose, mercato di rigatterie e anticaglie a Casa Macchi, nel cuore di Morazzone, che in virtù del grande successo delle passate edizioni dal 2025 “si fa in quattro”, con un appuntamento per stagione. A partire da sabato 8 e domenica 9 marzo, nel Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano dalle 10 alle 18 sarà possibile curiosare tra mobili, complementi, lampade, libri, stampe, porcellane, dischi, giochi antichi e cimeli di ogni tipo.

In questa occasione un’accurata selezione di rigattieri e brocantes del territorio parteciperà con una originale selezione di oggetti e arredi, dall’antiquariato al modernariato. Come di consueto, la visita al mercato sarà arricchita da una proposta di bevande, piatti stagionali dolci e salati, dalla colazione all’aperitivo.

A Casa Macchi, infatti, sono proprio gli oggetti comuni a raccontare la storia di una famiglia: i vestiti negli armadi, la caffettiera sul fornello, le lettere nei cassetti, rimasti immobili per mezzo secolo sotto un manto di polvere, hanno conservato intatta la memoria di una casa, che si fa ritratto di un’epoca. Elementi di arredo caduti in disuso ma fondamentali per comporre il quadro di un tempo in cui quasi nulla si rimuove, piuttosto si aggiunge, si accumula, si stratifica. È così che si è formato a Casa Macchi un deposito straordinario, perché autentico, integro e completo, di semplici oggetti ordinari, piccole ma preziose storie, che testimoniano la vita di una tipica famiglia italiana.

E poiché oggi, sempre di più, gli oggetti di uso quotidiano compaiono e scompaiono in un avvicendamento quasi compulsivo, incapace di lasciare un’impronta e creare un legame, l’iniziativa si inserisce tra le buone pratiche promosse dal FAI, che si pongono l’obiettivo di integrare concretamente il concetto di sostenibilità nel nostro quotidiano, partendo da semplici scelte compiute ogni giorno. Un’opportunità per promuovere la cultura del riuso e recuperare al contempo memoria del nostro passato.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Morazzone. Casa Macchi è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

LE INFO

Ingressi alla sola mostra mercato: Intero € 3; Iscritti FAI, Residenti Comune di Morazzone, Ridotti (6-18 anni), Persone con disabilità gratuito.

Ingressi Casa e mostra mercato: Intero € 8; Ridotto (6-18 anni) e Studenti (19-25 anni) € 4; Iscritti FAI, Convenzioni, Disabili, Residenti nel Comune di Morazzone, Bambini (0-5 anni) gratuito; Famiglia (2 interi + 2 ridotti) € 17.

Visite guidate alla Casa e mostra mercato: Intero € 15; Ridotto (6-18 anni) e Studenti (19-25 anni) € 12; Iscritti FAI, Convenzioni, Persone con disabilità € 5; Residenti nel Comune di Morazzone € 8; Bambini (0-5 anni) gratuito; Famiglia (2 interi + 2 ridotti) € 33.