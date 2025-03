Torna “Tradate in Vinile”, terza edizione di un evento che piace agli appassionati di tutte le età

L’appuntamento è per domenica 23 marzo negli spazi della Biblioteca Frera (in via Zara 37) dalle 10 alle 18, con orario continuato e ingresso gratuito

E’ stata presentata questa mattina a Tradate la terza edizione di “Tradate in Vinile“, la rassegna espositiva, culturale e mostra-mercato organizzata dal Comune di Tradate in collaborazione con l’Associazione 33&45. L’evento si terrà domenica 23 marzo negli spazi della Biblioteca Frera (in via Zara 37) dalle 10 alle 18, con orario continuato e ingresso gratuito.

La manifestazione si conferma un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati di musica e collezionisti, con un’offerta espositiva che comprende dischi, memorabilia, supporti fisici e strumenti legati alla cultura del vinile. Saranno presenti circa 15 tra cultori, collezionisti e editori indipendenti, pronti a offrire ai visitatori rarità, edizioni speciali e dischi iconici, con giradischi sempre accesi per permettere l’ascolto della musica nel suo formato più autentico. Inoltre i partecipanti sono invitati a portare i propri dischi per eventuali scambi con gli espositori.

«Un evento che è entrato a far parte del calendario degli eventi in città – ha detto l’assessore alla Cultura Erika Martegani – e la Biblioteca Frera con la sua collezione di dischi anche rari, la sala eufonica e i lettori di vinili con cuffie si conferma il luogo più adatto per questa bella manifestazione. Anche quest’anno abbiamo voluto unire musica e libri e dunque ci sarà nel pomeriggio, alle 15,30 la presentazione del nuovo libro di Niccolò Pala che era già stato con noi l’anno scorso». Nel libro, intitolato “Pulp Fiction in the Naked City”, Niccolò Pala propone un’analisi del cinema di Quentin Tarantino e della musica di John Zorn attraverso la cultura contemporanea. Il pubblico potrà assistere a un dialogo con l’autore approfondendo i legami tra il regista statunitense e la musica che caratterizza le sue celebri pellicole.

Il sindaco Giuseppe Bascialla ha voluto ringraziare l’assessore alla Cultura e tutto lo staff della Biblioteca guidato da Sara Bianchi che domenica 23 marzo garantiranno un’apertura straordinaria degli spazi della Frera.

Molto contenti di questa fruttuosa collaborazione con il Comune di Tradate Lorenzo Prato e Angiolino Liguori dell’Associazione 33&45, attiva da più di 10 anni nella promozione della cultura musicale in tutte le sue forme e motore di questa iniziativa. «L’evento di Tradate è ormai un punto di riferimento per gli appassionati – hanno detto – Un evento unico e particolarmente apprezzato sia per la bellezza degli spazi che per la qualità degli espositori. E’ soprattutto un momento di incontro e dialogo, anche tra generazioni, perché sono davvero tanti i giovani, anche giovanissimi, che apprezzano il vinile e la musica di qualità».

Durante tutta la durata dell’evento sarà aperto il bar ristoro Café della Frera e saranno in funzione i servizi di prestito della biblioteca.