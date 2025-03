Tra Crugnola e la vittoria ballano 6 decimi: al Ciocco festeggia Basso

Inizia con un secondo posto un po’ beffardo la difesa del titolo nel Campionato Italiano Assoluto Rally di Andrea Crugnola. Nel “diluvio universale” che ha caratterizzato per lunghi tratti (soprattutto sabato) il 48° Rally Il Ciocco, il campione varesino ha concluso la gara alle spalle di Giandomenico Basso, il principale avversario nella serie tricolore, distaccato di appena 6 decimi di secondo. (foto Acisport)

Un’inezia al termine di una gara che ha visto alternarsi al comando ben quattro equipaggi anche se, Basso – che pure non ha vinto alcuna prova speciale – ha occupato il primo posto più a lungo di tutti. Crugnola, sulla Citroen C3 condivisa con Pietro Ometto, ha faticato nella prima giornata di gara (anche nello shakedown i suoi tempi non erano tra i migliori) ma con il passare dei chilometri è salito di tono senza tuttavia riuscire a superare la Skoda Fabia dell’esperto pilota veneto che, tra l’altro, interrompe la striscia di tre vittorie consecutive in Toscana fatte segnare dal varesino.

Al terzo posto della gara e del CIAR si è piazzato lo sloveno Bostjan Avbelj, anch’egli su Fabia, distanziato di 16″; alle sue spalle il bulgaro Nikolaj Gryazin (non iscritto al CIAR), Fabio Andolfi e Marco Signor che hanno portato punti rispettivamente ai box di Hyundai e di Toyota.

Archiviata la tappa toscana, il CIAR torna tra meno di un mese con la disputa del Rally Regione Piemonte ad Alba.

Vanzini e Zanotti sulla loro Yaris

FESTA VANZINI – Al Ciocco c’è spazio anche per una festa “targata Varese”. Alessia Vanzini, di Castiglione Olona, ha vinto da navigatrice – insieme alla pilota modenese Maira Zanotti – la classifica femminile. Zanotti e Vanzini hanno gareggiato a bordo di una Toyota Yaris. Per loro anche un ottimo 19° posto finale e il 4° di classe.