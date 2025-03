“Tra due mondi”, al Nuovo un film per parlare di lavoro precario e donne

Il 10 marzo 2025, dalle 9.00 alle 13.00, Cgil, Cisl, Uil di Varese assieme al Coordinamento Donne Unitario organizzano presso il Teatro Nuovo, via dei mille, Varese la proiezione del film “Tra due mondi” diretto da Emmanuel Carrère.

Il film racconta la storia di Marianne, una scrittrice affermata che per preparare un libro sul lavoro precario prende una decisione radicale: senza rivelare la propria identità, si presenta all’ufficio di collocamento e viene assunta come donna delle pulizie sul traghetto che attraversa la Manica.

Riesce così a toccare con mano i ritmi massacranti e le umiliazioni che affronta chi è costretto a quella vita, ma anche l’incrollabile solidarietà che unisce le sue compagne, tra cui spicca Christèle, madre single che non si dà mai per vinta.

Alla proiezione parteciperanno anche alcune classi di alcuni istituti superiori della provincia di Varese.

Al termine del film discussione aperta.