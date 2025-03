Tra i nuovi “ambasciatori” di Milano Cortina 2026 c’è il varesino Alessandro Andreoni

C’è anche un atleta varesino tra i 15 nuovi “ambasciatori” di Milano Cortina 2026, nominati a un anno dall’apertura dei Giochi Paralimpici che prenderanno il via il 6 marzo 2025 con la cerimonia di apertura prevista all’Arena di Verona.

Si tratta di Alessandro Andreoni, 28 anni di Brunello, attaccante della nazionale di para ice hockey, ovvero l’hockey su ghiaccio che si gioca su speciali slitte e che fino a qualche tempo fa era conosciuto come sledge hockey. Andreoni è nato con la “spina bifida”, una malformazione congenita che interessa il midollo spinale. (foto in alto: Andreoni al centro tra Barlaam e Macrì)

Alessandro è il fratello di Marco Andreoni, per molti anni attaccante dei Mastini: proprio le partite dei gialloneri sono state la scintilla che ha fatto avvicinare l’azzurro a questo sport. In carriera Andreoni ha già preso parte a due edizioni dei Giochi, quelle di PyeongChang 2018 e Pechino 2022, e sarà uno dei componenti della squadra azzurra anche nelle Paralimpiadi casalinghe.

«Sono un attaccante e per me il momento più adrenalinico è senza dubbio quello del gol, che sia io a realizzarlo o un compagno di squadra – spiega Andreoni – Il nostro sport ha un potenziale che non è stato ancora pienamente espresso. Spero che i Giochi di Milano Cortina 2026 possano portare quell’attenzione in grado di far crescere questo movimento».

Oltre ad Andreoni, tra i nuovi ambassador delle Paralimpiadi ci sono altri due giocatori di hockey, Gabriele Lanza e Andrea Macrì. Tra gli altri atleti prescelti ci sono due superstar dello sport paralimpico azzurro come Martina Caironi (oro nei 100 metri a Parigi) e Simone Barlaam, nuotatore milanese ma da sempre in forza alla PolHa Varese, vincitore di 4 ori a cinque cerchi. Gli altri sportivi che hanno ottenuto questo ruolo sono Orietta Bertò (curling), René De Silvestro (sci alpino), Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli (sci alpino), Giuseppe Romele (sci nordico), Lorenzo Bernard e la sua guida Davide Plebani (ciclismo), Giulia Ghiretti (nuoto), Antonio Fantin (nuoto), Giada Rossi (tennistavolo).