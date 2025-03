Tra inseguimenti e risate al via le riprese a Varese del secondo film dei Frontaliers

Dopo il grande successo di “Frontaliers Disaster“, uscito sette anni fa, il duo comico ticinese formato dalla guardia di confine svizzera Loris J. Bernasconi (Paolo Guglielmoni) e dal frontaliere Roberto Bussenghi (Flavio Sala) torna al cinema con una nuova avventura ricca di azione e comicità: Frontaliers Sabotage.

Le riprese del film si svolgeranno anche in Italia, dove il Comune di Varese ha concesso il patrocinio e due giornate di set, tra Lissago e la Schiranna. Le riprese si terranno mercoledì 12 marzo lungo Via Valle Luna e giovedì 13 marzo lungo Via Dei Prati, aree che ospiteranno alcune delle scene più attese del film. Tra gli elementi indimenticabili della serie, poi diventata film, tornerà la mitica Panda Rossa di Bussenghi, pronta a nuove e spericolate fughe. Il motivo della corsa resta però top secret, così come la missione che i protagonisti dovranno affrontare in questa spy-story ambientata tra il Ticino e il varesotto.

In quei giorni ci saranno modifiche alla viabilità nella zona: in particolare dal 11 al 12 marzo 2025, dalle 8:30 alle 18:30, la viabilità in via Valle Luna e via dei Prati a Varese subirà modifiche temporanee per consentire lo svolgimento delle riprese. In particolare, in via Valle Luna sarà istituito un senso unico alternato con l’ausilio di movieri, mentre in via dei Prati sarà vietato il transito a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi pubblici, delle forze di polizia e di soccorso. In caso di maltempo, le riprese saranno posticipate ai giorni 13 e 14 marzo. L’ordinanza prevede specifiche misure di sicurezza, tra cui la predisposizione di passaggi alternativi per i pedoni, la segnalazione adeguata dell’area interessata e il ripristino della viabilità al termine delle riprese.

Le riprese proseguiranno poi in Svizzera dal 17 marzo al 27 aprile, con un’attenzione particolare alle scene d’azione, coordinate dal varesino Simone Belli, stunt coordinator di fama internazionale che ha lavorato a produzioni come Ferrari, Lamborghini e lo stesso Frontaliers.

Nel cast, accanto agli storici protagonisti Flavio Sala, Paolo Guglielmoni e Barbara Barbarossa, ci saranno anche due volti noti della comicità italiana, uno dei quali luinese: Giovanni Cacioppo e Enzo Iacchetti. Frontaliers Sabotage promette di essere un mix di azione, comicità e colpi di scena, con il tipico umorismo che ha reso celebre la saga. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il confine sta per essere nuovamente attraversato, ma questa volta la missione è più pericolosa che mai.