Tragedia in montagna nel Lecchese, 76enne precipita e perde la vita sul Magnodeno

Un tragico incidente si è verificato oggi, mercoledì 19 marzo, lungo il sentiero di Cima Magnodeno in direzione di Erve. Un uomo di 76 anni è precipitato per circa 20-30 metri, riportando ferite fatali. I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, ma per l’escursionista non c’è stato nulla da fare.

L’allarme è scattato poco prima delle 14 con l’attivazione dei soccorritori alpini, dei carabinieri e dell’elisoccorso. L’équipe sanitaria, trasportata via aria, ha tentato ogni manovra possibile per prestare aiuto all’uomo, ma il medico presente sull’elicottero ha dovuto constatarne il decesso sul posto.