Tre giorni di controlli gratuiti sull’endometriosi all’ospedale Del Ponte di Varese

Nel mese di marzo 2025, l’Ospedale Del Ponte di Varese organizza un’iniziativa dedicata alla consapevolezza sull’endometriosi, una malattia che colpisce milioni di donne in tutto il mondo.

L’Asst Sette Laghi propone delle visite gratuite e senza l’impegnativa del proprio medico che si terranno nei giorni 28 marzo, 31 marzo e 1 aprile, presso il Centro Endometriosi dell’Ospedale Del Ponte.

L’obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire un supporto concreto a tutte le donne che potrebbero trovarsi ad affrontare i sintomi dell’endometriosi, spesso poco conosciuti o sottovalutati.

Le consulenze saranno gratuite, ma è necessaria la prenotazione. Per fissare un appuntamento, basta chiamare il numero 380.8981144 a partire dal 20 marzo, dalle 16.00 alle 19.00. Non perdere l’opportunità di ottenere informazioni utili e supporto medico qualificato per una gestione migliore della tua salute.

Un’iniziativa che segna un passo importante nella lotta contro l’endometriosi e nella promozione della salute delle donne.