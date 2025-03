Trecento “aquilotti” a canestro a Varese nel nome di Bruno Arena

Bruno Arena ci ha fatto ridere a crepapelle, con i suoi sketch nei “Fichi d’India” insieme a Max Cavallari, ma al di fuori della sua attività di comico è stato anche un apprezzato insegnante di educazione fisica, uno sportivo a 360 gradi e un ottimo allenatore di pallacanestro.

Galleria fotografica Festa al palazzetto con il Memorial Bruno Arena 4 di 10

Ed è proprio da questo sport (fu tra l’altro il coach della Carnini Gavirate che giocò una finale scudetto giovanile femminile) che arriva un omaggio sentito: tra il 7 e il 9 marzo infatti si disputa il 3° Memorial Bruno Arena di minibasket, manifestazione che vedrà in campo ben 24 squadre di “Aquilotti Small” (classe 2015, ammessi i 2016) sui parquet del Campus, del centro Robur e della palestra di Maria Ausiliatrice. In pratica circa 300 bambini pronti ad andare a canestro con il sorriso sulle labbra.

La regia del torneo “carnevalesco” è quella di Varese Basketball, la società nata dall’accordo tra la Pallacanestro Varese (Bruno era grande tifoso della squadra di Serie A: memorabili i suoi blitz al palazzetto negli anni dei Roosters) e la Robur et Fides. E a proposito di palazzetto, sarà proprio la Itelyum Arena a ospitare le tre finali principali e la premiazione conclusiva nella mattinata di domenica 9 marzo.

Se Bruno Arena sarà anche ricordato con il premio per l’istruttore che più di tutto rappresenterà i valori sociali, un secondo omaggio è previsto per Aldo Monti – dirigente di lunghissimo corso scomparso nel 2015 – cui è dedicato il premio per chi ha dato una mano fondamentale alla riuscita del torneo da dietro le quinte. Infine previsto anche il premio Fair Play per la squadra che si distinguerà in questo senso.

A impreziosire la manifestazione ci sarà anche un clinic riservato agli istruttori minibasket ed allenatori di settore giovanile (venerdì 7, dalle 20,45) tenuto dal responsabile tecnico federale per il settore “minibasket e scuola”, Maurizio Cremonini. Un incontro fortemente voluto dalla Robur in collaborazione con Pallacanestro Varese e con il comitato Regionale lombardo che riporta la nostra città sul palcoscenico nazionale come già avvenuto per il recente girone della Next Gen di Legabasket.

GLI INTERVENTI

Luca Dal Ben (Resp. settore basket Robur et Fides) – «Ancora una volta Robur et Fides si dimostra protagonista nell’organizzazione di grandi eventi a livello minibasket. Siamo al terzo anno di torneo e questo ci dà molta soddisfazione. Quest’anno abbiamo fortemente voluto organizzare qualcosa anche per gli addetti ai lavori, e la presenza di Maurizio Cremonini ci rende orgogliosi. Vogliamo offrire a tutti gli istruttori/allenatori della provincia la possibilità di vivere un momento formativo come non accadeva da un po’ di tempo».

Gian Marco Zanzi (Resp. centro minibasket Varese Basketball) – «Come gli scorsi anni abbiamo riproposto la formula dell’ospitalità in famiglia per le squadre da fuori regione e siamo orgogliosi di questo. Sarà prima di tutto una festa di sport e amicizia oltre che un torneo di ottimo livello tecnico».

Andrea Avigni (Resp. organizzativo 3° Memorial Bruno Arena) – «Siamo gasati all’idea di iniziare questa 3° edizione, cercando sempre di migliorare l’esperienza per gli oltre 300 bambini che parteciperanno al Nostro torneo. Come già fatto con gli eventi della Varese School Cup, cercheremo di far vivere a tutte le squadre un’atmosfera da Serie A nella bellissima cornice dell’Itelyum Arena».