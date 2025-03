Treni fermi domenica 9 marzo tra Sesto Calende e Arona

Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, eseguirà importanti interventi di upgrade tecnologico sulla rete lombarda. Per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni fra le stazioni di Arona e Sesto Calende dalle ore 22.30 di sabato 8 alle ore 05.25 di lunedì 10 marzo 2025.

Le attività sono propedeutiche alla realizzazione degli impianti tecnologia ERTMS (European Rail Traffic Management System). Il rinnovo delle tecnologie con l’attrezzaggio del sistema ERTMS, lo stesso adottato sulle linee alta velocità, garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Oltre a prestazioni più elevate, l’ERTMS permette anche un risparmio sui costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento.

Il valore complessivo dell’investimento ammonta a circa 120 milioni di euro finanziati anche con fondi PNRR compreso il nuovo apparato di controllo di binari, scambi e segnali della stazione di Gallarate.

Le modifiche ai treni

Nella giornata di domenica 9 marzo 2025 i treni Eurocity a lunga percorrenza della relazione Venezia/Milano Centrale – Ginevra/Basilea, sono cancellati tra Milano Centrale e Domodossola, per garantire la connessione con la tratta svizzera sono previste corse con bus tra Milano Centrale e Domodossola, e viceversa.

I treni del Regionale della relazione Milano – Domodossola sono cancellati tra Arona e Sesto Calende.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il nuovo programma della circolazione.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio), su App Trenitalia, al numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie/self service e presso i desk assistenza in stazione. Attivo il servizio di smart caring su App Trenitalia e l’invio di SMS e e-mail personalizzate ai clienti prenotati.