Tutela della biodiversità: vent’anni di progetti sul territorio grazie all’impegno di Massimo Soldarini

La tutela della natura, le reti ecologiche, il coinvolgimento dei giovani: sono i pilastri sui quali ha fondato il proprio impegno Massimo Soldarini, responsabile volontariato e progetti della Lipu, motore di innumerevoli iniziative sul nostro territorio. A lui è dedicato l’evento in programma in Salone Estense per venerdì 14 marzo alle 17.00. Durante la serata i referenti di enti, università e associazioni racconteranno la portata dei progetti realizzati grazie all’impegno di Soldarini, alla sua capacità di mettere in rete soggetti, organizzazioni, istituzioni, con iniziative che hanno fatto da esempio per redigere reti ecologiche in altre regioni o hanno rappresentato progetti pilota premiati dalla Comunità europea.

“Massimo è stato prezioso per questo territorio – sottolinea il consigliere del Comune di Varese Dino De Simone – una di quelle persone rare, che contribuiscono con il loro impegno a cambiare la realtà. Lui lo faceva con quella passione che solo gli ambientalisti sinceramente innamorati della natura sanno infondere”.

“Massimo era un ambientalista profondo – dichiara Alessandro Polinori, presidente della Lipu – e si è battuto a lungo per la tutela della natura, delle specie selvatiche e della sua amata brughiera. Il vuoto che lascia nello staff della Lipu, nei volontari e in chi lo conosceva e apprezzava è enorme, ma non mancheremo di utilizzare gli stessi suoi strumenti, così da ottenere ancora importanti risultati nella salvaguardia della biodiversità”.

Diversi gli interventi durante la serata. Elena Jachia di Fondazione Cariplo parlerà delle progettualità realizzate in provincia di Varese. L’intervento di Susanna Capogna, già Dirigente Settore Ambiente Provincia di Varese, sarà sui primi progetti in provincia di Varese. Si parlerà del progetto Life TIB e della Rete Biodiversità, con Sara Barbieri della Provincia di Varese, Valentina Parco del Parco del Ticino e Giuseppe Bogliani dell’Università degli Studi di Pavia. Attenzione anche al progetto Corridoi insubrici: saranno Monica Brenga del Parco Regionale Campo dei Fiori e Adriano Martinoli dell’Università degli Studi dell’Insubria a presentarne le caratteristiche e la portata. Federico Pianezza della Comunità montana Valli del Verbano parlerà dei progettti Andar per Valli e Bosco Clima, mentre Barbara Meggetto di Legambiente Lombardia interverrà su Malpensa e il ruolo delle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, Presidente Lipu – BirdLife Italia racconterà il progetto Life CHOO-NA, insieme a Tiziano Milazzo, Coordinatore gruppo comunicazione del progetto. Alessandro Polinori parlerà poi della Palude Brabbia, con le immagini di un breve video. Ci sarà infine l’intervento di Lucia Zarini, moglie di Massimo.

Appuntamento per il 14 marzo alle ore 17.00 in Salone Estense, in via Sacco 5. La serata è aperta a tutti, è gradita la registrazione: per informazioni è possibile scrivere a oasi.brabbia@lipu.it. L’evento ha il patrocinio del Comune di Varese.