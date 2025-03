Ubriaco e con la figlia di due anni in macchina picchia un carabiniere: 37enne arrestato a Mesenzana

Ha preso con sé la figlia di due anni in auto ed è andato a farsi un giro, domenica pomeriggio a Mesenzana. Ma la moglie, preoccupata per le condizioni dell’uomo ubriaco e che zigzagava alla guida della sua auto ha chiamato i carabinieri.

Al ritorno dell’uomo a casa l’uomo ha prima litigato col cognato, poi ha aggredito un carabiniere della Stazione di Luino nel frattempo arrivato sul posto: per fermare il 37enne con diversi precedenti penali è stato necessario l’intervento di altri 7 militari.

Cosi l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni: durante il parapiglia un carabiniere rimasto ferito ed è stato dichiarato guaribile dai medici del pronto soccorso in cinque giorni.

Nella mattinata di lunedì si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto avvenuta di fronte al giudice del tribunale di Varese: il pubblico ministero ha chiesto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni alla settimana.

Il giudice ha convalidato l’arresto. L’uomo è stato rimesso in libertà senza l’applicazione della misura cautelare richiesta: i precedenti penali dell’uomo sono molto remoti (2013) e non giustificherebbero l’applicazione della misura.