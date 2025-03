Ultimi raggi di sole prima delle nuvole, il weekend si preannuncia piovoso

Godiamoci le ultime ore di sole. Il Centro Geofisico Prealpino annuncia per il weekend l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà nuvole e pioggia.

Oggi, giovedì 20 marzo, sarà soleggiato e mite con qualche passaggio nuvoloso nel pomeriggio. Foschia sulla pianura e nelle valli in serata. Temperature massime in lieve aumento e minime senza variazioni.

Venerdì 21 marzo al mattino qualche schiarita poi aumento della copertura nuvolosa. Piogge in serata con neve fino a 1600 metri. Locali brinate all’alba. Temperature senza grandi variazioni.

Sabato 22 marzo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse e neve in montagna fino a circa 1600 metri. Temperature massime in calo e minime in aumento. Per domenica, anche se ancora un po’ presto per dirlo, la tendenza dovrebbe essere la stessa di sabato, quindi ci aspetta una giornata di pioggia e temperature intorno ai 10/13 gradi di massima.