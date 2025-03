Un altro 4-1: i Mastini travolgono l’Alleghe e vanno in semifinale

Caldaro chiama, Varese risponde: i Mastini chiudono in tre partite i quarti di finale contro un Alleghe che pur lottando, non riesce in tutti i 180 minuti di questa serie a segnare in situazione di parità numerica contro la squadra di Glavic. Che per la terza volta su tre fissa il risultato finale sul 4-1 a proprio favore.

Gialloneri quasi cinici nelle prime due gare, che questa volta gestiscono in maniera ordinata, dispensando un bel gioco, a dispetto di uno score che poteva essere certamente più rotondo. Ohandzhanyan ci piace ogni sera di più, e ancora una volta risulta indispensabile all’economia di gioco dei Mastini, che giocano e fanno giocare. L’estremo ucraino ancora una volta ha parato di tutto, neutralizzando le percussioni di Moberg e Mäkelä e cadendo con Iori solo in inferiorità numerica.

Migliore in campo Dennis Perino per il pubblico, primato che merita tutto e non solo per la doppietta: il giovane attaccante aostano ha mostrato personalità e soprattutto visione di gioco che con l’esperienza potrà certamente crescere. Fantastiche le giocate di Marcello Borghi e di capitan Vanetti, a cui il gol è mancato se pur di poco; bravo anche Ghiglione, anche lui poco fortunato sotto porta ma che ha macinato tantissimo gioco. Più nascosto ma sempre essenziale il supporto degli stranieri nei due reparti: insomma, bella prestazione corale dei gialloneri che sono sempre più belli da vedere sul ghiaccio. Unica nota stonata di Gara3 è il power play mai così poco efficace (0 su 7), su cui sicuramente Glavic dovrà lavorare perché contro Caldaro eventuali situazioni di uomo in più andranno sfruttate. Già, il Caldaro, dicevamo in avvio: i Lucci sono passati da rullo compressore sulla Valpe e ora attendono – dalla loro posizione di prima testa di serie – i Mastini per l’ennesimo capitolo di una sfida che sta caratterizzando la storia della IHL.

PRIMO INGAGGIO – Alleghe arriva a Varese con l’ultima possibiltà per rimettere in carreggiata

una serie che sembra avere un colore, anzi due, il giallonero, e sembra averlo in maniera piuttosto

marcata. Da squadra grintosa quale sono, i veneti vogliono vendere cara la casacca al cospetto dei

padroni di casa, che dovranno essere bravi a gestire al meglio la situazione di vantaggio mettendo

sul ghiaccio il bel gioco visto nelle due precedenti gare. Cambio tra i pali delle Civette, in

porta De Nardin al posto di Scola.

I – Alleghe parte subito forte, con Iori spostato in prima linea che riceve e gestisce bene un disco

ma a due passi dalla porta non riesce ad ipnotizzare Ohandzhanyan; sulla ribattuta è Varese che

sfiora il gol con Maekinen che da un ottimo disco a Ghiglione che però non ha fortuna nella

conclusione. Civette che reagiscono subito con un tiro sporco che il provvido intervento di

Ohandzhanyan neutralizza. Livello di gioco che si alza e Varese che sale in cattedra mettendo alle

corde i veneti, con De Nardin bravo a salvare il risultato, per due volte, prima su Ghiglione e poi su

Piroso. Gialloneri che continuano a spingere, gli ordini di scuderia sembrano scritti a chiare lettere

sul ghiaccio: segnare e farlo prima possibile. Belle manovre ma imprecise in fase di conclusione.

È sempre Varese a fare gioco e a tirare in porta, ma con poca fortuna. Maekinen pesca Tilaro con

un bel diagonale, secco e preciso, che però il funambolo con la maglia numero 15 spreca. Poi tocca a Marcello Borghi, che si porta a spasso tutta la difesa fino a quando Soppelsa non lo stende

concedendo il primo power play ai Mastini. La superiorità inizia bene ma Alleghe è brava a

spezzare il gioco dei padroni di casa, spendendo tantissimo ma arginando la manovra ed

annullando anche la superiorità. La prima frazione finisce a reti inviolate, con il tabellino dei tiri che dice 21 Varese, 4 Alleghe.

II – Primo ingaggio vinto da Alleghe con Mäkelä che si libera bene di un terzino trovandosi di

fronte Ohandzhanyan che però dice di no spostando la maschera sulla traiettoria del tiro. Si

invertono i fronti con Ghiglione che recupera, supera la blu spara basso, De Nardin para ma non

trattiene, da quelle parti passa Kuronen che con facilità insacca il gol dell’1-0. Ancora Varese,

stavolta con Marcello Borghi che lotta come un leone a metà pista, offrendo il disco perfetto per

Perino che rende l’hockey uno sport facile, infilando con semplicità il gol del 2-0.

Civette stordite, con Vallazza nervosissimo che aggancia Erik Mazzacane finendo in panca puniti: gialloneri che impostano il power play ma dopo meno di 30″ Piroso si fa cacciare a sua volta dal ghiaccio. 4 contro 4 e spazi aperti, che sono un ottimo additivo per i Mastini, infatti dopo 128 secondi dal precedente gol, Perino fredda ancora De Nardin per il 3-0.

Si rimane in 4 contro 4 e Varese domina ancora, Schina forza il tiro, De Nardin per l’ennesima volta non trattiene e stavolta è Michael Mazzacane a passare da quelle parti e mettere il disco alle spalle del portiere veneto (4-0) che poi lascia il ghiaccio a favore di Scola.

Partita che diventa piuttosto nervosa, con le Civette dure su tutti i dischi, ma i Mastini sono bravi a

non cadere nel tranello. Si va al riposo in vantaggio per 4 a 0.



III – Si torna sul ghiaccio per l’ultimo periodo, Alleghe ancora in avanti, con Iori che scambia con

Soppelsa proprio davanti alla gabbia giallonera, ma Ohandzhanyan respinge facilitando il

contropiede di Franchini, che spara fuori di un soffio. Veneti che spingono ancora, costringendo

Erik Mazzacane al fallo, Civette con l’uomo in più ma la prima occasione passa dal bastone di

Kuronen che però non aggancia l’assist leggermente lungo. Alleghe che prova il tutto per tutto,

togliendo addirittura il portiere, 6 contro 4 ma il muro giallonero tiene. Varese che prova il gioco

di rimessa, Ganz in ritardo su Perino si prende 2′ ma per l’ennesima volta Varese non ne

approfitta, Ganz rientra sul ghiaccio e Vanetti lo stende consentendo ad Alleghe di giocare ancora

con l’uomo in più, bastano pochi secondi stavolta a Iori, che solo davanti a Ohandzhanyan stavolta

non sbaglia, 4-1. Varese risponde subito, con Raimondi che prende il Frecciarossa, di quelli di un

tempo, quando arrivavano puntuali, mancando la coincidenza dalle parti di Scola solo per il fallo di

Moeberg che si prende due minuti, che tagliano le gambe alle scarse speranze di rimonta venete. Finisce 4-1 per la terza volta in tre sfide, con il pubblico (folto) che esulta e con la mente che inizia a percorrere la strada per Caldaro.

VARES – HC ALLEGHE 4-1

(0-0; 4-0; 0-1) RETI: 20.42 Kuronen (V – Ghiglione, Piroso), 23.24 Perino (V – M. Borghi), 25.32 Perino (V – M. Borghi, M. Matonti), 26.34 M. Mazzacane (V – Schina, Franchini); 50.28 Iori (A – Maekelae). VARESE: Ohandzhanian (F. Matonti); Maekinen, Crivellari, Raskin, M. Matonti, Schina, E. Mazzacane, Bertin; Ghiglione, Kuronen, Piroso, Perino, Vanetti, M. Borghi, Raimondi, M. Mazzacane, Franchini, Tilaro, Allevato, Fronasetti, P. Borghi. All. Glavic.

ALLEGHE: De Nardin (Scola dal 26.34); Aleksandrov, Ganz, N. Soppelsa, Shamardin, Costantin, Vallazza, Da Tos; Iori, Maekaela, Moberg, Alessio, De Val, F. Soppelsa, Martini, Caldart, Podolskiy, Manfroi, Angoletta, Fontanive. All. Surenki.

ARBITRI: Lottaroli e Volcan (Brenna e Pignatti)

NOTE. Penalità: V 6′, A 22′. Superiorità: V 0-7, A 1-3. Spettatori: 849.

GARA 1: Varese-Alleghe 4-1 (serie 1-0)

GARA 2: Alleghe-Varese 1-4 (serie 0-2)

GARA 3: Varese-Alleghe 4-1 (serie 3-0)

PLAYOFF IHL – LA SITUAZIONE

Caldaro (1) – Valpellice (8) 3-0 (G3: 9-1)

VARESE (4) – Alleghe (5) 3-0 (G3: 4-1)

Aosta (2) – Valdifiemme (7) 2-1 (G3: 2-0)

Feltre (3) – Appiano (6) 2-1 (G3: 7-2)