Un evento al Parco Pineta per celebrare l’importanza di acqua e foreste

Domenica 23 marzo, in occasione delle giornate mondiali delle Foreste (21 marzo) e dell’acqua (22 marzo), il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate ha organizzato un evento per riflettere sul valore di questi due ambienti. A partire dalle 14.00, orario di apertura del Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, i visitatori potranno partecipare ad una serie di attività dedicate a grandi e piccoli.

Esperienze in natura e laboratori sono stati realizzati appositamente dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e da Astronatura, con lo scopo di sensibilizzare i bambini (ma non solo loro) sull’importanza di acqua e foreste.

Per l’occasione anche i viaggi astronomici in EcoPlanetario verranno sostituiti da un emozionante viaggio ambientale a tema “Acqua”. Un’opportunità per capire meglio quanto questa risorsa sia importante ed unica sul nostro pianeta e non solo.

Il programma dell’evento “Acqua e Foreste”:

Domenica 23 Marzo 2025 – dalle 14.00 alle 17.30

c\o Centro Didattico Scientifico (Sentiero Natura ed Osservatorio Astronomico)

Via ai Ronchi, 75 – loc. Abbiate Guazzone, Tradate (VA)

La partecipazione è gratuita ed è richiesta la prenotazione da effettuarsi nella sezione biglietteria del sito www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/304-evento—acqua-e-foreste-con-ecoplanetari.

ECCO COSA VI ASPETTA:

Laboratorio “E’ ora di piantarla” – Alla scoperta del ciclo dell’acqua elemento vitale per gli abitanti delle nostre foreste;

Laboratorio didattico STEAM – Aguzza l’ingegno e scopri come raggiungere l’obiettivo sfruttando tutte le “carte” sul tavolo (a cura di AstroNatura);

Esperienza in natura – con elementi naturali colorerai la tua tavolozza, come un vero artista;

“Le prove dell’esploratore” – Affronta tutte le sfide per diventare un esploratore del Parco Pineta, birdwatching, caccia a insetti, ragni e centopiedi sul sentiero della magia del bosco, orienteering, esplorazione del Sentiero del Sistema Solare (età consigliata +8 anni);

EcoPlanetario “L’Acqua” – Partiamo insieme per un viaggio alla scoperta dell’acqua iniziando da quella che abbiamo sulla Terra per poi viaggiare nello spazio in cerca di altra.

Sentiero Natura (anche con vista guidata a cura delle GEV ad orari prestabiliti)

Osservatorio Astronomico (visita guidata da prenotare in loco) Visita realizzata con il contributo del Comune di Tradate.

Striscia sensoriale a piedi nudi

Sentiero della Magia del Bosco

Campo sperimentale di Orienteering

Sentiero F.A.T.A.

Percorso del Sistema Solare

LibroGame Live “La Selva del Fato”

FitoSafari Fotografico

Invitiamo tutti i visitatori a lasciare l’auto presso l’Area di Sosta con parcheggio di via ai Ronchi e raggiungere il Centro Didattico Scientifico a piedi (700m) con una breve passeggiata che significa più salute e meno inquinamento!

N.B: le attività si svolgeranno anche in caso di pioggia lieve, pur subendo variazioni.