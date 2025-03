Un grande grazie a medici e infermieri dell’ospedale di Cittiglio per avermi fatto sentire a casa

Gentile direttore,

mi chiamo Carlo Pilati, classe 1949, nativo di Varese, quindi Varesino a tutti gli effetti, ora residente a Duno (Va) in via Roma. Purtroppo la mia salute negli ultimi mesi è stata molto precaria per una forte infiammazione al pancreas che mi ha portato prima al pronto soccorso dell’Ospedale di Cittiglio e poi immediatamente al ricovero in Medicina generale al 2° Piano camera 210, dove sono rimasto per quattro settimane lunghe e difficili.

In compenso però ho trovato le Dottoresse molto professionali e sempre disponibili in ogni momento della giornata con visite periodiche e consulti tra di loro, qualche volta accompagnate dal Primario Dott. Andrea Bertolini che si è dimostrato con me molto premuroso e gentile. Non posso non parlare delle infermiere che a turno venivano al mio capezzale per assistermi ad ogni mia esigenza. Come posso dimenticarmi di Sabrina, Giorgia, Antonia, Stella e tutte proprio tutte compreso gli infermieri che hanno dimostrato grande professionalità e cortesia.

Grazie di cuore a tutti. Quando quel lunedì mattina mi hanno dimesso per ritornare nella mia casa, dentro di me ero dispiaciuto di dover lasciare quel reparto ospedaliero, medicina generale dell’Ospedale di Cittiglio anche se non vedevo l’ora di tornare alla vita normale di tutti i giorni. Ho voluto elogiare questo episodio in quanto, in un periodo dove tutto è negativo qualcosa di positivo esiste ed è giusto segnalare. Ricordiamoci quindi dell’Ospedale di Cittiglio reparto Medicina Generale dove sono stato curato in modo esemplare e dove posso dire di essere guarito.