Un incontro intenso con gli studenti al Teatro di Varese per Daniele Mencarelli

Ha suscitato grande interesse l’incontro con lo scrittore e poeta Daniele Mencarelli, organizzato a Varese dalla rete di soggetti educativi “Agorà Comunità Educante”. L’evento, tenutosi nella mattina dell’11 marzo al Teatro di Varese, ha visto la partecipazione di numerosi studenti delle scuole secondarie superiori della città.

Mencarelli ha dialogato con i ragazzi affrontando temi centrali della sua produzione letteraria e della sua esperienza di vita. Il confronto è stato aperto e diretto: gli studenti hanno posto domande profonde, dimostrando un grande coinvolgimento sulle tematiche trattate. In cambio, l’autore ha raccontato il suo percorso personale, il difficile confronto con le dipendenze e il ruolo che la scrittura ha avuto nella sua vita.

Più che una lectio, si è trattato di un momento significativo di scambio e riflessione, in cui i giovani hanno potuto confrontarsi su temi come la fragilità, il dolore, la ricerca di senso e la possibilità di riscatto, in una lunga serie di domande, segno di un grande coinvolgimento dei giovani.

Nella serata, alle 21, si replica: Mencarelli incontrerà infatti, sempre al Teatro di Varese, il pubblico degli adulti (educatori,insegnanti,genitori) con un tema quanto mai affascinante ed impegnativo: “ E’ possibile essere felici oggi?”