Un libro da srotolare: a Materia va in scena la magia del teatro di narrazione

Un pomeriggio dedicato all’infanzia e alla fantasia, dove le parole prendono forma e le storie si srotolano davvero. Sabato 5 aprile alle ore 16.15, Materia Spazio Libero (Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno) ospita lo spettacolo “Un libro da srotolare”, una proposta teatrale pensata per i più piccoli e le loro famiglie, portata in scena da Martin Stigol e Rosita Raia per l’Associazione Progetto Zattera Aps.

Lo spettacolo unisce narrazione, animazione e teatro di figura in un’avventura scenica che coinvolge attivamente il pubblico, attraverso la lettura animata, la musica e il racconto. Al centro della scena, una valigia piena di sorprese: canzoni e storie dell’autrice argentina Maria Elena Walsh, reinterpretate con leggerezza e creatività. Il protagonista, un artista un po’ sbadato, legge parole sbagliate e invita i bambini a seguirlo in un viaggio immaginario senza confini, tra teatro di piazza e invenzione poetica.

La compagnia Progetto Zattera, realtà varesina attiva dal 1992, è specializzata nella produzione di spettacoli per l’infanzia. In questi anni ha collaborato con numerose realtà culturali del territorio, portando in scena rassegne e laboratori in tutta la Lombardia.