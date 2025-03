Un pranzo in carcere a Busto Arsizio ma a servire sono i detenuti

Si è concluso con un pranzo in carcere il corso per camerieri organizzato all’interno della casa circondariale di Busto Arsizio, organizzato dall’impresa sociale Energheia di Saronno, accreditata per i Servizi al Lavoro e alla Formazione in Regione Lombardia, al quale hanno partecipato sei detenuti.

A servire gli ospiti (avvocati, amministratori pubblici, dirigenti) c’erano proprio i sei partecipanti al corso che hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova tra piatti, bicchieri e bottiglie da servire ai tavoli.

L’iniziativa rientra tra quelle organizzate in collaborazione con la dirigente dell’istituto e l’area trattamentale per dare opportunità a chi sta scontando la propria pena di reindirizzare il proprio futuro e provare a trovare un lavoro fuori dal carcere.

All’iniziativa ha partecipato anche Stefano Calegari, amministratore delegato di Energheia: «Diamo strumenti per dare opportunità fuori da qui. L’obiettivo è quello di diminuire la recidiva, quindi non è solo un’opportunità per loro ma anche per il territorio».

La comandante della Polizia Penitenziaria Rossella Panaro ha ringraziato la responsabile dell’area trattamentale Valentina Settineri, l’impresa per l’opportunità offerta ai detenuti.