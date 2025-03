Un ringraziamento di cuore agli angeli della sanità: la mia rinascita dopo un calvario ospedaliero

Spettabile redazione di Varesenews,

vorrei approfittare della vostra prestigiosa testata per raccontare e ringraziare pubblicamente e con tutto il cuore coloro che hanno fatto sì che potessi tornare a casa mia e all’affetto dei miei cari.

Tutto è iniziato martedì 4 febbraio, data di peggioramento di una brutta polmonite che mi ha costretto a recarmi, su prezioso consiglio del mio medico di famiglia, al pronto soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese per avere cure più appropriate.

Dopo 13 ore di esami, mercoledì notte, venivo finalmente visitata e ricoverata e da quel punto cominciava il mio calvario sanitario.

Oltre alla polmonite peggiorata, scopertasi dopo essere interstiziale, altre patologie pregresse e il fattore età portavano in tre giorni la mia salute ad un peggioramento tangibile con scompensi metabolici, glicemici e con acidosi e di conseguenza la mia vita per ben due volte appesa ad un lumicino.

Dopo tre giorni, il pronto soccorso, in affanno, cedeva e si affidava alla terapia intensiva polivalente dove arrivavo già in coma diabetico e in quella che in gergo viene chiamata “fame d’ossigeno”.

Venivo di conseguenza intubata e messa in sedazione farmacologica per quattro giorni e mezzo.

Qui, tramite i racconti dei miei cari e nei giorni successivi al mio risveglio, pensiamo di aver conosciuto non solo persone ma dei veri e propri Angeli. Angeli che si sovrappongono tra la terra e il cielo, ultimi eroi e speranza di trattenere una vita nell’aldiqua.

E dire che fanno di tutto penso sia riduttivo e forse neanche le parole bastano per spiegare il loro lavoro o meglio…la loro “missione”.

Non si parla solo di preparazione professionale, ineccepibile, ma di empatia, di umanità, di mantenere la dignità di un paziente (spesso incosciente) e in uno stato che in altri contesti di dignità non si potrebbe parlare visto che si trova nello stato come “mamma l’ha fatto”; di tenere un paziente coccolato e in uno stato di cura amorevole.

E quando succede, come nel mio caso, di gioire nell’aver ridato la vita.

Non posso quindi che essere grata a tutto quanto il team della terapia intensiva polivalente…Primario, Dottori, Specializzandi, Infermieri, Logopedisti, Fisioterapisti, Asa e Oss e spero di non aver dimenticato nessuno.

Dopo una decina di giorni, sono stata trasferita nel reparto di Medicina Est 5° piano per poter essere riabilitata e ripristinare tutti i valori in modo che lo stato di salute tornasse ad un livello accettabile.

Lì, a dispetto dell’immensità del reparto e la non numerosità del personale, non mi aspettavo certo le super coccole della terapia intensiva ma ho trovato comunque personale preparato e molto gentile che con pazienza e dedizione è riuscita pian piano a rimettermi in piedi.

In particolare, anche se a posteriori, ho apprezzato e vissuto sulla mia persona che “il medico pietoso fa la piaga verminosa”.

Ringrazio quindi i medici, infermieri e fisioterapisti ad avermi spronato ed a non essersi arresi nel motivarmi.

Un ringraziamento particolare anche al Reparto di Diabetologia per la costante e premurosa assistenza.

Ora dopo più di tre settimane sono finalmente a casa; il mio cammino di ripresa sarà lungo e non facilissimo, spero che questo rimanga solo un “brutto ricordo” ma mi ha arricchito in fiducia di chi si prodiga, spesso in condizioni difficili, per il prossimo. Grazie…di cuore