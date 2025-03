Un viaggio nel tempo dedicato alle donne apre il percorso del museo NeoBodio

La sala della biblioteca di Bodio Lomnago era piena in ogni angolo venerdì 7 marzo per un evento dalla doppia veste: da un lato celebrare la festa della donna in una modalità particolare e dall’altro segnare l’inizio del percorso che porterà alla creazione del nuovo museo NeoBodio sulle rive del Lago di Varese.

Un appuntamento importante che è stato vissuto all’interno di una macchina del tempo. Prima tappa 7.000 anni fa con l’archeologa Barbara Cermesoni che ha raccontato delle iconiche statuette femminili trovate in varie forme e materiali in tutto il nord Italia e anche sull’Isolino Virginia, uno dei quattro siti UNESCO della Provincia di Varese.

Poi avanti fino alla cultura preromana e romana, quando la figura femminile ha assunto diverse sfaccettature raccontate dall’archeologa Anna Bernardoni. La curatrice del museo archeologico di Angera ha così puntato un faro specialmente sulle Matrone di Angera, non nella concezione più classica del termine di mogli, madri e figlie bensì un vero e proprio culto legato al femminile legato ai misteri della fecondazione e della nascita. E poi Antea Franceschin, guida ambientale escursionistica di Controvento Trekking, ha cercato di unire altri periodi storici, dai miti dell’antica Grecia fino ai roghi delle streghe nel Medioevo.

Millenni diversi ma che hanno influenzato molto anche il Varesotto. «Vogliamo raccontare e rendere partecipi i cittadini della grande ricchezza che offre questo territorio –spiega la sindaca Eleonora Paolelli-. È per questo che abbiamo puntato molto sul progetto di Neobodio, aggiudicandoci un importante bando PNRR che prevede attività sia qui sul lago di Varese sia sul Monte San Giorgio».

La parte più importante del progetto prevederà la nascita di un nuovo polo museale che sarà pronto nella prima metà del 2026 ma gli eventi e le iniziative che porteranno al taglio del nastro saranno moltissime, tutti gratuiti.

Per non perdere nessuno degli eventi previsti dal progetto potete iscrivervi alla newsletter dedicata a questo link