Una Caccia al tesoro botanica dal 15 marzo tra le vetrine di Tradate

Da sabato 15 marzo, la città di Tradate si veste a festa per dare il suo benvenuto alla primavera 2025. All’iniziativa partecipano 40 esercenti per altrettante vetrine addobbate a tema che insieme propongono un gioco a tutti i residenti, grandi e piccini.

Si tratta di una Caccia al tesoro botanica, cui chiunque pò partecipare. Ogni vetrina aderente sarà infatti dedicata a un fiore spontaneo del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate – partner dell’iniziativa.

Per partecipare basta entrare in negozio e chiedere le schede dedicate a ciascun fiore che verranno date in omaggio – fino ad esaurimento scorte – da collezionare per ciascuno il proprio personalissimo taccuino botanico.