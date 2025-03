Una delegazione di consiglieri di Regione e Provincia ha fatto visita all’Insubrias BioPark di Gerenzano

Questa mattina il sottosegretario all’Innovazione di Regione Lombardia Ruggero Invernizzi, il consigliere regionale Giuseppe Licata, il vicepresidente della Provincia di Varese Giacomo Iametti e il consigliere provinciale Matteo Marchesi hanno effettuato una visita istituzionale all’Insubrias BioPark, sede della Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita ( FIIRV).

Accolti dal presidente Salvatore Leggio e dal vicepresidente Luca Grimoldi, hanno visitato i laboratori e incontrato i ricercatori, approfondendo le attività di ricerca biotecnologica del centro.

FIIRV, nata nel 2006 su iniziativa della Provincia di Varese, ha il compito di promuovere la ricerca scientifica e valorizzare la struttura ricevuta in donazione dalla Pfizer. Il BioPark ospita 14 aziende specializzate e porta avanti progetti di alto livello, tra cui la ricerca sulla celiachia, con la scoperta della proteina E40, lo sviluppo di nuovi antibiotici per contrastare la resistenza batterica e l’innovativo progetto KARATE sull’economia circolare in collaborazione con il Politecnico di Milano.

FIIRV è inoltre capofila italiano del progetto BIO-ITA-3D-SWISS, che sviluppa biomateriali innovativi per la rigenerazione ossea e il contrasto alle infezioni ortopediche. La Fondazione conserva un patrimonio scientifico unico, con oltre 15.000 Actinomiceti, 6.000 funghi filamentosi e 40.000 estratti microbici, risorse fondamentali per la ricerca farmaceutica e biotecnologica.

«Questo centro è un’eccellenza lombarda da sostenere e valorizzare per l’importante lavoro di ricerca scientifica che conduce e i risultati che ha raggiunto in questi anni, particolarmente in alcuni campi della farmaceutica non immediatamente remunerativi e per questo trascurati dalle grandi aziende. Un vero servizio pubblico svolto da ricercatori di livello internazionale, un orgoglio per il nostro territorio», ha commentato alla fine della visita il consigliere Giuseppe Licata.