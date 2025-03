Una domenica al “Levi” di Giubiano per la seconda eliminatoria del Rugby Varese Music Challenge

La prima puntata del Rugby Varese Music Challenge 2025 ha visto protagonisti Affari Grossi, Smatik in the Jungle, Back One Out e DJ Dodi: domenica 16 marzo, alle 17:30 il Centro Sportivo”Aldo Levi” di Giubiano, casa del Rugby Varese, apre le sue porte per ospitare la seconda eliminatoria del challenge. Sul palco Irene MRAD, Lisergika, Sk Crew e 3 di 3. Per la categoria DJ salirà in consolle DJ Tommy.

Una giuria attribuirà punti ad ognuno dei parteciparti, ma anche il pubblico voterà i suoi artisti preferiti nel corso della serata, andando ad incidere su quella che sarà la classifica generale. Alla fine del challenge che si svolgerà ancora nelle date 16 marzo, 30 marzo e 6 aprile, le prime tre band in classifica accederanno alla finale di venerdì 13 giugno sul palco della Festa del Rugby. Anche il DJ che avrà ricevuto più voti nel corso delle quattro date del Challenge, calcherà il palco della Festa.

Dopo il contest, aftershow di San Patrizio con DJ DOS e Mr. Marshmallow, colonne portanti della scena disc jockey varesina, per una serata firmata 4 Season Collapse.