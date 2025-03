Una mimosa per Morazzone nella giornata internazionale della donna

Con un gesto dal forte valore simbolico e concreto, oggi, sabato 8 marzo, a Morazzone è stata piantata una mimosa, albero che rappresenta la forza, la resilienza e la bellezza delle donne.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Morazzone, ha visto la partecipazione delle donne della maggioranza, tra cui la Capogruppo Aurora Preleci e la Consigliera Sonia Spisso, ed è stata accompagnata da un discorso della Vice Sindaco e Assessore all’Istruzione Stella Antonelli.

«La mimosa non è solo un fiore delicato e profumato, ma anche una pianta resistente, capace di crescere su terreni difficili e di rifiorire ogni anno con rinnovato splendore – ha dichiarato Antonelli – In questo, assomiglia moltissimo alle donne, che ogni giorno affrontano sfide, superano ostacoli e contribuiscono a rendere la nostra società più giusta ed equa. Dedichiamo questo momento a tutte le donne che, con il loro coraggio e la loro determinazione, hanno aperto la strada a conquiste importanti, e a quelle che ancora oggi combattono per un domani migliore. Che questa mimosa ci ricordi, ogni anno, che la parità non è un traguardo raggiunto, ma un cammino che dobbiamo percorrere insieme».

La Capogruppo Aurora Preleci ha voluto invece rivolgere un pensiero speciale alle donne che soffrono a causa della guerra, della violenza e delle ingiustizie: «Il nostro pensiero va a tutte le donne che soffrono a causa della guerra, della violenza e delle ingiustizie, in diverse parti del mondo. A loro va il nostro cuore, la nostra vicinanza e il nostro sostegno. Non sono sole, perché insieme possiamo fare la differenza. Sogniamo un mondo più giusto, dove il futuro sia di tutti, perché quando una donna fiorisce, fiorisce tutta la società».

A tutte le donne presenti è stato donato un pensiero in occasione della ricorrenza odierna, un piccolo gesto per celebrare e riconoscere il loro ruolo fondamentale nella società. Un ringraziamento speciale è andato anche all’Assessore Martina Sarraggiotto, che, pur non potendo essere presente per motivi personali, ha sostenuto con convinzione questa iniziativa e il suo significato.