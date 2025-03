Una settimana di Scuola senza Zaino alla primaria Galilei per celebrare la Primavera

Si è conclusa con un tripudio di colori, profumi ecreatività una nuova Settimana di scuola Senza Zaino per gli alunni della scuola primaria Galilei di Avigno (IC Varese3 Vidoletti).

Per cinque giorni la Primavera è stata protagonista e ispiratrice dei laboratori creativi, didattici e scientifici che hanno sostituito la consueta routine scolastica fatta di libri, compiti,quaderni e materie che si alternano seguendo l’orario scolastico consolidato.

Una bellissima occasione per tutti gli studenti e un’avventura che si rinnova ogni anno per gli insegnanti che ogni anno sostengono l’iniziativa mettendosi in gioco e lavorando con passione e amore per la realizzazione degli stessi: Vergani Elena, Pintori Luisa, Parisi Paola, Tedde Michaela, Zanotti Barbara, Menin Stefania, Nuzzoli Federica, De Lellis Federica, Indelicato R.Benedetta, Ossola Bruna, Zecchino Nadia, Sohrab Karimi Manech, Amoribello Roberta, Paola Scandroglio.

Il Nepal e i volontari della Protezione civile a scuola

Da lunedì 17 a venerdì 21 marzo, ogni mattina alunni e docenti si sono riuniti nel giardino della scuola per salutare la primavera con musiche e movimenti rilassanti tipiche della disciplina Yoga.

Grazie ad alcuni volontari della Protezione Civile , sezione Sommozzatori e Cinofila (Calogero Rinaldi – Responsabile dei Sommozzatori della Protezione Civile Provincia di Varese e nonno di un alunno di classe prima e Giovanna Bagnato, Ivana Bonandini, Cosetta Dabalà, Gaia Paloschi, Fernando Saretta, Sergio Ausili e Claudia Checchi), accompagnati dai loro bellissimi e simpatici cani, i bambini hanno appreso i pericoli legati all’acqua e hanno assistito alla simulazione di salvataggio di una persona dispersa nel bosco, con l’aiuto dei cani addestrati e con il volo di droni avanzati.

Ospiti in Galilei anche i volontari di “Nepal nel Cuore” un’associazione di volontariato che realizza progetti di assistenza sanitaria, scolastica, infrastrutture e adozioni a distanza per il Nepal.

I bambini sono stati investiti da vibrazioni magiche e positive dei gong e delle campane tibetane portati da Ngima Sherpa ,Carlo Fiori e Emanuela Mandelli.

Profumi, sapori e colori di Primavera

Le mattinate sono proseguite condiversi laboratori, dalla “Semina” di bulbi di fiori profumati che sono stati interrati in bellissimi vasetti abbelliti dai bambini con vari materiali colorati e che in seguito hanno portato a casa, alla “Cucina”, con ricette gustose e primaverili e all’Arte decorativa, con stoffe colorate che i bambini hanno usato per riprodurre Bandiere Tibetane di preghiere di pace.

Le giornate dedicate al progetto “Galilei Lab : giornate senza zaino” che si sono svolte in questi giorni alla primaria di Avigno, sono state vissute come sempre da tutti i bambini come una grande festa che quest’anno ha dato il benvenuto al ritorno della Primavera.