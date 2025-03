“Una vita vissuta a 100 all’ora con discrezione e lealtà”, così il ricordo di Walter Todaro

Una vita trascorsa a 100 all’ora con una profonda voglia di vivere, ma anche con tanta discrezione, una infinita lealtà, un sorriso sempre rassicurante. E’ l’immagine di Walter Todaro, fotoreporter dei quotidiani La Prealpina e il Giorno, trasmessa oggi dal figlio Manuel in un commovente saluto nella chiesa di San Zenone, a Castano Primo, particolarmente affollata da parenti e amici. Nutrita la rappresentanza della stampa locale. Walter era unanimamente considerato l’amico di tutti.

«Hai vissuto tutto a 100 all’ora – così il figlio Manuel alla fine delle esequie – . Prima di essere stato un papà, per me, sei stato un mentore e, per tutti, una persona alla quale affidarsi per una parola, un pensiero, un aiuto. Non sarà facile continuare a vivere senza te. Vogliamo ricordarti con il tuo sorriso schietto e sincero. Adesso, la mamma porterà avanti il progetto che hai pensato per la nostra famiglia».

«Questo nostro fratello – un passaggio nell’omelia di don Piero – ha testimoniato con forza la speranza che ci fa andare avanti. Ha combattuto il male, che l’ha solo apparentemente piegato, sorretto da una forza misteriosa. Questa forza oggi chiede di entrare anche in noi per amare la vita. Sempre sorridente e disponibile a donare, è rimasto fiero e carico di dignità anche davanti alla morte».