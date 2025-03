Unicredit e Liuc siglano un accordo per dare opportunità di crescita agli studenti

UniCredit e l’Università LIUC iniziano una collaborazione strategica finalizzata a creare opportunità di crescita e sviluppo per gli studenti universitari, grazie all’ accordo quadro formalizzato il 18 marzo presso l’Ateneo, e che rappresenta un passo fondamentale per favorire l’innovazione e sostenere il potenziale delle nuove generazioni, preparandole ad affrontare le sfide del futuro.

L’accordo tra UniCredit e LIUC offre numerose opportunità agli studenti, tra cui programmi di stage e orientamento, che permetteranno loro di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro. Inoltre, gli studenti avranno accesso a iniziative formative e progetti di ricerca e innovazione che contribuiranno alla loro crescita. Nello specifico, il 3 aprile 2025, si terrà un career day dedicato agli studenti della LIUC che sono interessati a intraprendere un futuro percorso professionale presso UniCredit.

Con questa collaborazione, UniCredit e LIUC intendono rafforzare il legame tra il mondo universitario e il mercato del lavoro, contribuendo alla formazione di professionisti altamente qualificati e pronti ad affrontare le sfide future.

UniCredit intende investire nei giovani e nel loro futuro, non solo in termini di formazione, ma anche di recruiting. A tal proposito, ha appena lanciato un piano di assunzioni che coinvolge tutto lo stivale e che le consentirà di aggiungere 700 nuovi giovani alla rete commerciale.

“Questo accordo – commenta Richard Arsan, AD e Direttore Generale dell’Università LIUC – racchiude numerose iniziative, tutte volte a offrire nuove ed interessanti opportunità di crescita professionale e di inserimento lavorativo ai nostri studenti, ma anche di sviluppo del nostro Ateneo. LIUC è la Business University, l’Università delle imprese che lavora con e per le imprese, ed è perciò sempre attenta a sviluppare percorsi di formazione che rispondano alle esigenze del mercato. Progetti come questo sono dunque vitali per arricchire la nostra offerta e i nostri servizi facendo leva sul rapporto diretto con le banche, le imprese e le istituzioni”.

“Sono particolarmente lieto di questo accordo, che dà concretezza a cosa vuol dire essere vicini al territorio e punta i riflettori su qualcosa che a noi di UniCredit sta particolarmente a cuore: i giovani e il loro, il nostro, futuro – dichiara Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit – E’ fondamentale, anche per le imprese, formare le nuove generazioni affinchè siano preparate per affrontare le nuove sfide in un contesto in cui l’innovazione e l’adattamento ai cambiamenti del mercato sono cruciali per la loro competitività. Questo accordo è l’inizio di un percorso che ci vedrà lavorare insieme per sviluppare progetti innovativi, favorire la crescita delle competenze e costruire nuove opportunità per studenti, ricercatori e professionisti, dimostrando così, nei fatti, quanto ci stiano a cuore i giovani e il progresso del nostro territorio”.