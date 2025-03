Vandali colpiscono l’oratorio di Sesto Calende: sassate contro la Madonnina

Un atto vandalico ha colpito l’oratorio Beato Piergiorgio Frassati di Sesto Calende.

Negli scorsi giorni, verosimilmente lo scorso finesettimana, la piccola cappelletta della Madonna dietro l’Abbazia di San Donato è stata danneggiata, con il vetro protettivo della “santella” andato in frantumi. Fortunatamente la statua della Vergine all’interno dell’edicola non ha subito danni.

Secondo quanto ricostruito e fatto intendere dalla Comunità Pastorale, gli autori del gesto avrebbero utilizzato un sasso, ritrovato ai piedi della cappelletta votiva.

«Dispiace vedere questo. Certamente un errore, vogliamo sperare, ma finora nessuno è venuto in oratorio a dire “ho sbagliato” e quel sasso lì vicino non aiuta – commenta l’oratorio sestese, affidando il proprio pensiero ai social network -. C’è bisogno di tanta educazione e tanto rispetto per le persone, i luoghi, i simboli. Santa Maria, prega per tutti i nostri ragazzi».