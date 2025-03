Varese capitale dell’hockey giovanile in un fine settimana di sport e festa

Si chiude con una stupenda macchia di colore, quella delle maglie dei giovani giocatori che si sono riuniti per la premiazione finale del 36° Torneo Internazionale “Città di Varese”, evento che ha visto protagonisti, sotto la volta dell’Acinque Ice Arena, quasi 200 hockeisti Under 12 provenienti da Italia e Svizzera.

L’evento, organizzato dall’HC Varese 1977 e svoltosi nel weekend del 29 e 30 marzo, ha trasformato il palaghiaccio in un vivace connubio di sport e aggregazione.

I più forti sono stati i giovanissimi Rivers di Ascona, bravi a tenere testa al Renon in una finale divertente e spettacolare. Ma il trionfo sportivo è da spartirsi equamente tra tutte le squadre partecipanti e, soprattutto, va riconosciuto all’operato dell’HC Varese 1977, capace di organizzare un torneo praticamente perfetto.



Oltre al gioco sul ghiaccio, non sono mancati momenti di intrattenimento fuori dalla pista ghiacciata, con stand gastronomici e di merchandising, in grado di creare un’atmosfera festosa che ha coinvolto numerose famiglie e appassionati.

Andrea Longhi, presidente dell’HC Varese 1977, ha sottolineato l’importanza di tali iniziative per la crescita dei giovani atleti e per la promozione dell’hockey su ghiaccio nella città giardino. Ha inoltre annunciato il prossimo appuntamento: il 7° Memorial Marco Fiori, dedicato alla categoria Under 10, previsto per il 5 e 6 aprile.

Questi eventi testimoniano la vivacità del movimento hockeistico giovanile a Varese e l’impegno costante nel coltivare talenti emergenti, consolidando la tradizione sportiva della città.

Oltre alle medaglie assegnate ai vincitori, sono stati consegnati una serie di premi ad atleti e squadre:

Tiro di precisione – Federico Brambilla (Varese) e Cristopher Salviato (Padova)

MVP del torneo – Marco Dussin (Padova), premiato dal capitano dei Mastini Andrea Vanetti

Miglior portiere – Paolo Perissinotto (Real Torino), premiato dal vicecapitano giallonero Marcello Borghi

Premio ‘Fair play’ – HC Aosta, consegnato da Alessio Piroso attaccante dei Mastini.