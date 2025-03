Varese ospita il convegno dei “Patriots for Europe”: al centro il tema dell’identità

Si terrà venerdì 29 marzo alle ore 17 presso il Palace Grand Hotel di Varese il convegno dal titolo “Identity – A Key Concept for Shaping the Europe of Tomorrow“, promosso dalla fondazione Patriots for Europe, i “Patrioti” del gruppo politico europeo di cui fa parte anche la Lega. L’incontro si presenta come un momento di riflessione e confronto sul concetto di identità, considerato un tema chiave per il futuro dell’Europa, e vedrà la partecipazione di alcuni tra gli esponenti di spicco del panorama politico e culturale della destra sovranista europea.

Il convegno si aprirà con un intervento di Matteo Bianchi, vicepresidente del Comitato europeo delle Regioni. Seguiranno due tavole rotonde, ciascuna focalizzata su un diverso aspetto del tema dell’identità.

Il primo panel, dal titolo “Identity – Philosophy and History”, approfondirà il concetto di identità da una prospettiva filosofica e storica. Interverranno Alessandro Amadori, consigliere del Ministero dell’Istruzione, Lorenzo Bernasconi e Marco Malaguti, entrambi fellow del Centro Studi Machiavelli, think tank italiano vicino alle posizioni della destra sovranista, insieme allo storico belga David Engels, professore alla Bruxelles University.

Il secondo panel, “The Role of National and Local Identities in the EU”, si concentrerà invece sul ruolo delle identità nazionali e locali all’interno dell’Unione Europea. Tra i relatori, Agnieszka Kolek (Polonia), responsabile dell’Engagement culturale presso MCC Brussels, Daniele Scalea, presidente del Centro Machiavelli, e Guillermo Graíño (Spagna), fellow della Disenso Foundation. A moderare il dibattito sarà il giornalista Max Ferrari.