Varese protagonista a Fa’ la cosa giusta! 2025: il futuro sostenibile passa anche da qui

Innovazione, sostenibilità e un forte legame con il territorio: alcune imprese e associazioni della provincia di Varese si fanno portavoce di un modello di sviluppo etico e responsabile a Fa’ la cosa giusta! 2025, la fiera italiana dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, in programma dal 14 al 16 marzo a Fiera Milano Rho.

Un appuntamento imperdibile per scoprire prodotti, progetti e idee che guardano al futuro, con un’offerta che spazia dall’artigianato responsabile alla moda sostenibile, dalle eccellenze enogastronomiche al turismo lento.

Dall’artigianato al food: le eccellenze varesine in fiera

Tra gli espositori più attesi, si distingue Black Milk, il laboratorio di design fondato da Lau e Aldo, che realizza borse e zaini trasformabili, utilizzando tessuti nuovi e di recupero per creare pezzi unici e versatili. Ogni modello racconta una storia di sostenibilità e creatività.

Il settore dell’abbigliamento tecnico trova invece un rappresentante d’eccellenza in RUPE, brand che produce capi resistenti, ideati per affrontare le vette più alte ma perfetti anche per la città. Ogni pezzo è realizzato in Italia con un’attenzione meticolosa ai dettagli e alla qualità, in una filiera di produzione sostenibile e dal basso.

Nel mondo del beverage, due realtà varesine si fanno strada con prodotti unici. Mia Kombucha porta in fiera la sua bevanda fermentata naturale, prodotta con solo quattro ingredienti: acqua, tè, zucchero e SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast), una coltura simbiotica di batteri e lieviti che attiva il processo di fermentazione. Leggermente acidula e frizzante, è una bevanda perfetta per chi cerca un’alternativa salutare e naturale.

A rappresentare l’eccellenza del settore liquoristico c’è invece Rubino Spiriti, startup varesina che ha rivoluzionato il mercato con Amaro Rubino, un liquore biologico a base di miele locale ed erbe delle Prealpi. Nel 2022 ha ottenuto il riconoscimento di Miglior Liquore d’Erbe del Mondo, confermando la qualità e l’innovazione del progetto.

Turismo slow e cammini

La fiera dedica ampio spazio anche al turismo sostenibile con la “Fiera dei Grandi Cammini”, una delle aree più iconiche dell’evento. Qui troverà spazio anche lo stand della Via Francisca del Lucomagno, l’antico tracciato che, partendo da Lavena Ponte Tresa, attraversa la provincia di Varese fino a Pavia.

Oltre alla Via Francisca, tra le proposte del turismo slow in fiera troviamo Archeologistics, una società specializzata nella gestione museale e nella promozione culturale tra Varese e Novara. Un team di archeologhe, antropologhe e storiche dell’arte guiderà i visitatori alla scoperta del patrimonio storico del territorio, con un approccio innovativo e immersivo.

Infine, per chi ama viaggiare a piedi, Dormire in cammino rappresenta un punto di riferimento essenziale. Il portale permette di prenotare ospitalità lungo i cammini in modo diretto, senza intermediazioni e costi aggiuntivi, garantendo ai pellegrini un’accoglienza semplice e autentica.

Fiera Milano Rho (Strada Statale Sempione 28, Rho – Milano) è raggiungibile con la Metropolitana ATM Linea Rossa M1 (fermata Rho-Fieramilano) e treni Trenord (S5/S6/S11 – Regionali/Regionali Veloci – Fermata Rho Fiera). Parcheggio a pagamento in loco.