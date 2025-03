Varese Rowing e Italia dei Giochi 26 insieme per la Coppa del Mondo di canottaggio

Il Comitato Organizzatore degli eventi di Canottaggio sul Lago di Varese, VARESE ROWING, in occasione della Coppa del Mondo, che si terrà a Varese nel weekend del 13-15 giugno 2025, annuncia la collaborazione strategica con il programma sportivo nazionale Italia dei Giochi 26.

“Italia dei Giochi” è il programma con cui Milano Cortina 2026, in collaborazione con CONI e CIP, vuole celebrare su tutto il territorio nazionale la presenza delle Olimpiadi e Paralimpiadi italiane del 2026.

«Questa partnership rappresenta un ulteriore passo fondamentale per la crescita del movimento e per la promozione di un evento che, ancora una volta, darà grande lustro alla nostra città – si legge in un comunicato- . La collaborazione con Italia dei Giochi 26 rappresenta un passo importante verso la creazione di un legame duraturo tra sport e comunità. Questa partnership non solo celebra lo sport come elemento essenziale nella vita delle persone, ma promuove anche una serie di valori che vanno oltre la competizione. L’impegno condiviso per l’inclusione, la sostenibilità e la cultura del movimento si riflette pienamente nell’etica olimpica e paralimpica, creando opportunità per tutti di partecipare, crescere e valorizzare il proprio potenziale fisico e mentale. È una visione che guarda al futuro, incoraggiando la diffusione di valori positivi che possano trasformare la società attraverso l’attività sportiva».