Varese, sette incontri per conoscere meglio Johann Sebastian Bach

Il 28 luglio 1750 moriva a Lipsia Johann Sebastian Bach, uno dei maggiori compositori della storia della musica. Nella ricorrenza dei 275 anni della sua scomparsa Varese gli rende omaggio con un ciclo di sette incontri al Civico Liceo Musicale “Malipiero” aperti ad appassionati di tutte le età.

Si inizia il 23 marzo con i ragazzi di “racconti al pentagramma” diretti dal maestro Giuseppina Levato: durante questo primo evento verrà proposto un viaggio musicale attraverso un racconto letto dal Maestro Anna Castellazzi, intervallato da brani musicali eseguiti dal vivo.

Mercoledì 26 Marzo, i maestri Anna Castellazzi e Matteo Mainardi presenteranno ai bambini una

versione di Bach particolare con aneddoti divertenti che pochi conoscono.

Il 28 Marzo sarà la volta di una lezione concerto tenuta dal maestro Emanuele Vianelli, sulle grandi

composizioni di J.S.Bach.

Il quarto appuntamento è con il maestro Lorenzo Ghielmi, che terrà un seminario rivolto ai pianisti con musiche di Bach dal quaderno di Anna Maddalena, invenzioni a due voci e Suite Francesi.

A seguire il 30 Marzo è previsto “Dal clavicembalo al pianoforte” con i maestri Roberto Villa e Laura Giannantonio. Verranno analizzate le differenze di brani eseguite prima sull’uno e poi sull’altro strumento.

Non poteva mancare quindi un concerto con orchestra diretta dal maestro Carlo De Martini e il coro da camera Nova Vox diretto dal maestro Gabriele Conti che si terrà il 6 aprile presso la Chiesa di Biumo Inferiore.



E per finire Back to Bach but in jazz l’11 aprile con i maestri Enrico Salvato, Giordano Rizzato,

Marco Brambilla e con l’adattamento teatrale e la regia di Marina De Juli. Insieme al coro All That Choir proporranno un piccolo musical in versione jazzistica dei brani di Bach.

Insomma un Bach davvero per tutti i gusti. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero

3472820328 oppure scrivere a segreteria.civicoliceomusicale@gmail.com