Varese, ancora ruspe al lavoro nell’area ex Aermacchi: stavolta per l’abbattimento dell’ex mensa

Nuove operazioni di demolizione nell’area dell’ex Aermacchi, in attesa che ripartano i lavori legati alla rigenerazione dello storico stabilimento varesino.

Da alcuni giorni le ruspe sono tornate operative in via Sanvito, questa volta per completare l’abbattimento dell’edificio che un tempo ospitava la mensa dei dipendenti.

L’immobile, situato al civico 47, si trova sul lato sinistro della strada per chi arriva dal centro città, di fronte all’area della fabbrica vera e propria.

Abbandonato da anni, è ora al centro di un intervento di demolizione, visibile in questi giorni: le macchine da cantiere sono entrate in azione nella mattinata di martedì 11 marzo e l’abbattimento si sta completando in queste ora.

La proprietà dell’area è la stessa dell’ex stabilimento, ma la rigenerazione dell’ex mensa seguirà un iter indipendente, e il progetto non è stato ancora reso pubblico: sarà formalizzato nelle prossime settimane.