Visionare 2025: Gabriele Cappellato racconta a Villa Panza il mestiere dell’architetto

Il nuovo appuntamento VISIONARE “dialoghi di Architettura” con l’Architetto Fulvio Irace moderatore e curatore della rassegna Visionare 2025 che l’Ordine degli Architetti Varese ha organizzato per il mese di marzo ospiterà: Gabriele Cappellato | Per diventare bravi Architetti

L’incontro si terrà il 19 marzo alle ore 19 a Fai Villa e Collezione Panza | Piazza Litta 1 – Varese

Gabriele Cappellato ha legato la sua vita alla carriera accademica: laureato a Venezia nel 1978 con una tesi sull’ineseguito progetto di Le Corbusier per l’ospedale della città lagunare, ha vissuto a contatto con grandi maestri, da Carlo Scarpa a Mario Botta, che non a caso, intuendone le capacità e il valore, lo volle a fianco a sé nell’impresa della creazione dell’Accademia della Svizzera Italiana, a Mendrisio. Era il 1992 e, per più di 30 anni è stato l’anima della scuola, Dean e difensore d’ufficio degli studenti dei primi anni, come direttore universitario e responsabile dei corsi di progettazione del triennio.

Amato dagli studenti che ne hanno apprezzato il ruolo di padre esigente ma comprensivo, Gabriele Cappellato ha rappresentato per più di un quarto di secolo, l’incarnazione moderna del professore di architettura: una figura legata ai metodi di formazione della cultura neoclassica, che ha ancora oggi il suo referente più significativo nella figura del francese Jean-Nicolas-Louis Durand (12760-1834).

Per una singolare coincidenza della storia anche Durand insegnò per 30 anni all’ l’École polytechnique di Parigi come professore di composizione e raccolse le sue lezioni in un libro – “Prècis des leçons d’architecture” (1802-1805) – che furono a lungo il testo di riferimento per la didattica in architettura.

Partendo da un metodo assai semplice, basato su griglie di riferimento per gli alzati e le sezioni, Durand rese pratico e immediato l’uso degli elementi fondamentali della costruzione (muri, pilastri, conne) , proponendo una logica combinatoria che faceva largo uso della modularità.

Cappellato ne ha idealmente ereditato la posizione presentando agli studenti un percorso nella costruzione che, con suasione, cercava di farli consapevoli del ruolo degli elementi che determinano lo spazio e il volume, senza atterrirli con lo spettro minaccioso della “creatività” e dell’”immaginazione” a ruota libera.

Il consenso degli studenti è sempre stato totale e la sua figura ha assunto negli anni un ruolo quasi mitico non solo tra le matricole dell’Accademia.

All’incontro spiegherà la sua visione dell’insegnamento della progettazione, i trucchi del mestiere dell’insegnante e, possibilmente, i segreti che permettono di diventare “bravi architetti”.

Iscrizioni alla e-mail: formazione@ordinearchitettivarese.it

ISCRIZIONE AL WEBINAR GRATUITO SUL NUOVO PORTALE FORMAZIONE DEL CNA WEBINAR GRATUITO:

Agli architetti saranno riconosciuti 2 CFP