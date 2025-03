“Wow! What a wonderful place”, il lago Maggiore lombardo conquista giornalisti e operatori internazionali

«Wow! Che posto meraviglioso!» è stata l’esclamazione più frequente tra i venti operatori e giornalisti internazionali protagonisti, in questi giorni, di un viaggio alla scoperta delle meraviglie della sponda lombarda del lago Maggiore. Un’iniziativa organizzata da Camera di Commercio di Varese e Fondazione Varese Welcome, nell’ambito dell’edizione 2025 della Borsa Internazionale dei Laghi del Nord-Italia.

Arrivati da 11 Paesi – tra cui Stati Uniti, Germania, Romania, Belgio, Lituania, Norvegia, Ungheria, Danimarca, Serbia, Kazakistan e Armenia – i 14 tour operator, agenzie di viaggio, organizzatori di eventi e 6 giornalisti hanno preso parte a due itinerari didattici ideati per far conoscere le eccellenze turistiche del territorio.

L’itinerario, pensato per valorizzare le esperienze autentiche e le bellezze paesaggistiche del Varesotto, ha incluso tappe iconiche come Laveno Mombello, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, la Rocca di Angera, il Sacro Monte di Varese, Villa Panza e Ville Ponti. L’accoglienza è stata calorosa, con i sindaci di Laveno, Angera, Luino e Maccagno a fare gli onori di casa.

Grande interesse è stato manifestato dai buyer per prodotti turistici diversificati: dal turismo di lusso al wedding, dal settore MICE (Meeting, Incentives, Conferences & Exhibitions), fino al turismo culturale e familiare. Questo conferma la versatilità e l’attrattività della destinazione Lago Maggiore, capace di soddisfare le esigenze di target internazionali differenti.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione dei giornalisti statunitensi, i cui reportage e contributi multimediali offriranno una preziosa vetrina internazionale per il territorio, con una narrazione che parte da Luino e abbraccia l’intera costa varesina del lago.

«Questa iniziativa testimonia il rinnovato impegno nella promozione della destinazione Varese e nello sviluppo di collaborazioni per gli operatori del settore», ha dichiarato Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese.

Attraverso la Borsa Internazionale dei Laghi, la Camera di Commercio e la Fondazione Varese Welcome rafforzano il proprio ruolo strategico nella promozione turistica, creando ponti tra operatori italiani e internazionali e gettando le basi per una crescita sostenibile e strutturata del comparto. Un risultato che passa anche e soprattutto dallo stupore sincero di chi, per la prima volta, si affaccia sulle acque incantate del Lago Maggiore.