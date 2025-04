200 giovani aspiranti atleti in campo, grande successo per la “Festa dello Sport” dell’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori” di Comerio

Sabato 5 aprile il centro sportivo comunale “Magister” di Barasso si è trasformato in un vivace palcoscenico di sport, energia e sorrisi grazie alla “Festa dello Sport”, un evento promosso dalla Commissione Salute e Benessere dell’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori” di Comerio.

La manifestazione, che ha coinvolto tutti i sei plessi dell’istituto, ha rappresentato il momento conclusivo della Settimana dello Sport, durante la quale ogni scuola ha organizzato attività e iniziative sul tema sportivo in occasione della Giornata Mondiale dello Sport, che si celebra il 6 aprile.

La “Festa dello Sport” ha visto la partecipazione entusiasta di circa 200 alunni dai 6 ai 14 anni, accompagnati dalle loro famiglie, per un totale di oltre 400 presenze. Una mattinata all’insegna della scoperta, della condivisione e del benessere, che ha permesso ai ragazzi di cimentarsi in 11 diverse discipline sportive, grazie alla collaborazione con numerose realtà del territorio.

Tra le società e gli esperti presenti:

. Rugby Varese per il rugby

. CUS Insubria di Varese per l’atletica

. Skorpions Varese per il football americano

. Oxygen Triathlon di Ispra per il triathlon

. Padel Altobelli di Besozzo per il padel

. ASD Ginnastica Gavirate per la ginnastica artistica e ritmica

Presenti anche istruttori e volontari per attività di yoga, tchoukball, baseball e scacchi, oltre a percorsi dedicati ai parasport (come la corsa in carrozzina e la corsa bendata), con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sul valore dell’inclusione attraverso il movimento. Molto apprezzati anche i giochi di una volta, come tiro alla fune e campana, che hanno riportato in scena la semplicità e la gioia del gioco tradizionale, coordinati dai due Consigli Comunali dei Ragazzi di Comerio e Casciago.

A dare il benvenuto ai presenti sono intervenuti la dirigente scolastica prof.ssa Anna Pontiggia e il sindaco di Barasso, Lorenzo Di Renzo Scolari, che hanno salutato con entusiasmo l’iniziativa, sottolineandone l’importanza educativa e comunitaria. Momento particolarmente emozionante della mattinata è stata la dimostrazione di paradance dell’atleta paralimpico Fabio Campagnolo, che con la sua eleganza e determinazione ha trasmesso a tutti i presenti un forte messaggio di passione, resilienza e inclusività.

«L’IC Campo dei Fiori da anni ha individuato il benessere psico-fisico dei ragazzi – e delle rispettive famiglie – e l’adesione a stili di vita sani come aspetti imprescindibili dell’offerta formativa che l’istituto promuove – sottolineano i referenti della Commissione Salute e Benessere Alessio Martinoli e Graziana Sanpaolo -. Ne sono testimonianza i tanti progetti che ogni anno vengono promossi nelle classi, in collaborazione con ATS Insubria, come il progetto LifeSkills Training, e, più in generale, l’adesione dell’Istituto alla Rete di Scuole che Promuovono Salute. Ogni anno l’istituto attraverso lo specifico strumento del Profilo di Salute, compie un’autovalutazione che mira a identificare quegli aspetti legati al benessere degli alunni che necessitano di maggior intervento».

A coronare l’evento, un rinfresco sano e sostenibile offerto dalle sei associazioni genitori dei plessi dell’Istituto, preparato nel rispetto dei principi della GreenFoodWeek, alla quale l’Istituto Comprensivo parteciperà ufficialmente la prossima settimana.

La “Festa dello Sport” si è confermata un’importante occasione di crescita, divertimento e partecipazione collettiva, lasciando nei cuori di bambini, famiglie e insegnanti un ricordo speciale di una giornata vissuta all’insegna dello sport, della salute e dell’inclusione.