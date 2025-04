Alla scoperta si Sangregorio: due visite guidate ad Ameno e Angera

Entra nel vivo il programma di eventi promossi dalla Fondazione Giancarlo Sangregorio in occasione del centenario della nascita dello scultore. Tra gli itinerari previsti le prime visite guidate sono:

AMENO 12 APRILE

12 aprile Ameno Palazzo Tornielli visita guidata per apertura mostra “L’opera di Sangregorio a Palazzo Tornielli, Viaggio tra le steppe dell’Asia”.

Ritrovo viale Giacomo Matteotti [fronte chiesa parrocchiale] ore 16:00 – visita del paese e approfondimento sull’esposizione dei lavori di Sangregorio

Biglietti €15 in prevendita su eventbrite e direttamente ad Ameno

In collaborazione con Fondazione Sangregorio Giancarlo – Associazione Asilo Bianco APS – Associazione Prontoguide-visite e cultura

Il 12 aprile si aprirà a Palazzo Tornielli il progetto espositivo di alcune opere di Giancarlo Sangregorio dedicate al tema del viaggio e della scoperta, attraverso lavori in feltro ispirati alle suggestioni delle infinite steppe asiatiche.

In questa occasione l’Associazione Prontoguide-visite e cultura organizza una visita guidata al borgo di Ameno lungo i suoi viottoli acciottolati le piccole piazze, le corti e i palazzi d’età barocca e ottocentesca. A Palazzo Tornielli, nel Salone d’Onore, si svelano le opere dello scultore. Il primo, suggestivo appuntamento, del viaggio alla scoperta di Giancarlo Sangregorio che durerà tutto l’anno.

Il ritrovo è di fronte alla chiesa parrocchiale di Ameno, viale Giacomo Matteotti alle ore 16:00.

Guida Vanessa 3384824750

Per info e prenotazioni al link

ANGERA 13 APRILE

13 aprile Angera Civico Museo Archeologico esposizione di due opere di Giancarlo Sangregorio con tema L’Alchimia.

Ritrovo davanti al Municipio di Angera piazza Garibaldi ore 16:30

Biglietti €15 in prevendita su eventbrite e direttamente ad Angera

In collaborazione con Fondazione Sangregorio Giancarlo – Museo Archeologico Angera – Comune di Angera – Associazione Prontoguide-visite e cultura

Angera, luogo di storia millenaria, ha vissuto un momento importante in epoca romana, quando la città era un porto fiorente quando vi sorgono numerose manifatture per la produzione del vetro.

La suggestione di questo remoto passato rivive nelle opere di Sangregorio presenti nel Museo Archeologico, dove ampolle colorate e vetri trasparenti dialogano con i reperti storici.

Lo scultore conosceva e amava Angera, attraverso l’utilizzo della sua pietra rosata nei suoi lavori.

L’Associazione Prontoguide-visite e cultura propone una visita guidata del paese e delle collezioni del Museo Archeologico, con un focus sulle opere di Sangregorio.

Il ritrovo è di fronte al Municipio di Angera, in piazza Garibaldi alle ore 16:30

Guida Silvia 3356430975

Per info e prenotazioni al link

Tutto il programma sul sito della Fondazione Giancarlo Sangregorio