A 47 anni dalla Legge Basaglia: conferenza a Varese per riflettere sulla rivoluzione della psichiatria italiana

Martedì 15 aprile 2025, alle 18, nella Sala Matrimoni del Comune di Varese, si terrà una conferenza dal titolo: “La Legge Basaglia a 47 anni dall’entrata in vigore”, promossa dalla Associazione Mazziniana Italiana – Sezione “Giovanni Bertolé Viale”, con il patrocinio del Comune di Varese.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per approfondire e riflettere sull’impatto storico, sociale e culturale della Legge 180 del 1978, universalmente nota come Legge Basaglia, che sancì la chiusura dei manicomi in Italia e rivoluzionò l’approccio alla salute mentale nel nostro Paese.

Relatore dell’incontro sarà Giuseppe Armocida, medico, storico. della medicina e presidente della Società Storica Varesina. Armocida, profondo conoscitore della storia della sanità e della psichiatria italiana, offrirà un’analisi lucida del contesto che portò all’approvazione della legge e delle sue conseguenze nel tempo, sia dal punto di vista medico che sociale.

Ad aprire la conferenza sarà invece Leonardo Tomassoni, presidente della sezione varesina dell’Associazione Mazziniana Italiana, che da anni promuove iniziative culturali legate ai valori del pensiero mazziniano e alla storia civile italiana.